Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana? Prognozu donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

I dalje je sunčano i vruće u Hrvatskoj - prizemno gledajući, pod utjecajem smo anticiklone, fronte prolaze nešto sjevernije od nas, no u višim slojevima atmosfere kruži malo vlažnog zraka zbog kojeg i u Hrvatskoj i u bližoj okolici imamo lokalne nestabilnosti.

Jutro će nam u četvrtak biti većinom sunčano. Na Jadranu vedro, na kopnu uz malu do umjerenu naoblaku, a u ranim satima lokalno će biti i magle, osobito uz Savu, Dravu i Unu, između pet i osam ujutro. Nešto kasnije, oko podneva, u Slavoniji postoji i mala vjerojatnost za prolaznu kišu.

Vjetar na kopnu slab, gotovo nezamjetan, a na obali ponovno bura, slaba do umjerena, samo pod Velebitom i jaka. Jutro će biti ugodno, slično kao i u srijedu, najniža temperatura od 14 do 18 na kopnu te oko 23 na Jadranu, no posvuda će brzo rasti tako da će poslijepodne biti vruće.

U središnjoj Hrvatskoj i dalje sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Više će biti tih oblaka nego u srijedu ujutro. Lokalno su mogući i pljuskovi, ali oni neće biti česti niti dugotrajni. Temperatura oko 29.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, ali uz više oblaka nego na zapadu, pa je i veća mogućnost za pljuskove. Oni će biti lokalni i kratkotrajni, ali posvuda su mogući. Najviša temperatura i ovdje oko 29.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici većinom sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku. Rijetko će biti i ponekog kraćeg pljuska – najvjerojatnije u unutrašnjosti Istre, zaleđu Rijeke te u Gorskom kotaru. Temperatura na obali oko 32, uz slab do umjeren maestral, a u gorju od 26 do 28 Celzijevih stupnjeva.

I u Dalmaciji sunčano, uz malo oblaka. Ipak, u unutrašnjosti postoji i vrlo mala mogućnost za kratak popodnevni pljusak, no veća je vjerojatnost da će ti pljuskovi biti malo sjevernije, u Hercegovini. Sredinom dana će zapuhati umjeren maestral, a temperatura će biti između 30 i 33 stupnja.

Temperatura mora je između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva, više nego ugodno za kupanje i uživanje. Toplina je prodrla i u dublje slojeve pa nema niti jačeg ohlađivanja zbog umjerene bure koja povremeno puše.

Sunčevo zračenje je i dalje jako. UV indeks je visok i vrlo visok, tako će biti i u četvrtak – samo u Slavoniji umjeren, zbog malo više oblaka.

Vikend na kopnu sunčan i vruć. Rijetko može biti još ponekog pljuska, uglavnom u petak i subotu poslijepodne, dok će ujutro mjestimice biti kratkotrajne magle. Vjetar ostaje većinom slab, a temperatura zraka će biti u blagom porastu, od 30 prema 32.

Na Jadranu i dalje sunčano i pretežno vedro. Noću i ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a danju maestral. Temperatura od 24 ujutro do 34 poslijepodne.

U svakom slučaju, i sljedećih će dana na obali biti pretežno vedro, dok su na kopnu mogući kraći, lokalni pljuskovi, iako će i tamo češće biti sunčano i vruće.

