Broj žrtava prešao 100, vatra još nije ugašena: "Čuo sam prasak s druge strane ulice..."

Snažan vjetar, potrgani strujni kabeli, požar.

"Čuo sam prasak koji je dolazio s druge strane ulice. Odmah nakon praska, čuo samo kao električno krckanje... ulazi u tlo. Pogledao sam, tamo je bio kabel za struju koji se ubrzo počeo izvijati na tlu, pao je na suhu travu, bilo je iskri, a onda je buknuo požar", rekao je Shane Treu.

Protiv opskrbljivača električnom energijom podignuta je tužba. Zašto struja nije bila isključena? Tamo gdje je zbog kvarova nije bilo, građani nisu dobili upozorenja na opasnost. Neki kažu da vatrogasci na Havajima imaju problema s pristupom zalihama vode, i to zbog godinama starog sudskog spora. Problemi koji su doveli do tragedije, samo se gomilaju.

"Ne mogu spavati. Gotovo da nisam ni gladna. Razmišljam o svemu. O svim ljudima koji govore o onima koji im nedostaju. Kada pomislim da nije bilo uzbune, jer mislim da nije bilo struje. Policajce, kada biste pogledali, svi su već izgledali premoreni, vjetar ih je šokirao", poručila je Jadira Ulloa.

Cijeli jedan grad pretvoren je u zgarište. Nestalo je tisuću njegovih stanovnika. Potraga je spora i zahtjevna. Sve je izgorjelo. Među stanovnicima raste nezadovoljstvo.

"Vidio sam političare koji odlaze od domaćih ljudi s Havaja koji predstavljaju kulturu i tradiciju, koji žive ovdje, do ljudi koji nisu odavde. Ovdje nemaju nikakve korijene. Došlo je do točke kada se pitate, kakvi nas to ljudi čuvaju? Brinu li za nas kako treba?", izjavio je Richy Palalay.

U ponedjeljak će ih obići američki predsjednik. Mnogi su se pitali zašto već nije bio. Kaže da nije htio smetati u najhitnijim sanacijama. Razgovarat će Joe Biden sa stanovnicima, predstavnicima vlasti i žurnih službi.

"Podržavamo jedni druge bez obzira na sve. Uvijek kažu, Lahaina je snažna. Znate, mi ćemo obnoviti. Nije pitanje hoćemo li obnoviti, nego ćemo obnoviti i ponovno ćemo biti Lahaina", istaknula je Lani Moala.

Požar je uništio 2200 objekata. Šteta se procjenjuje na pet i pol milijardi dolara.

