Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana? Sve detalje zna meteorolog Nikola Vikić-Topić

Ujutro će u velikom dijelu zemlje biti sunčano i suho. Nešto malo više oblaka samo u Baranji i Srijemu pa tamo može biti ponekog kraćeg pljuska već prijepodne. Na kopnu će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, a na obali slaba do umjerena bura, pod Velebitom s jakim udarima. Najniža temperatura od 14 do 17, na Jadranu od 21 do 23 Celzijeva stupnja.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti malo više oblaka nego ujutro, ali i dalje ostaje pretežno sunčano. Rijetko je moguć poneki lokalni pljusak, osobito u istočnijim predjelima. Vjetar će biti većinom slab, a najviša temperatura oko 30 stupnjeva.

U Slavoniji malo više oblaka - bit će djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku u poslijepodnevnim satima. Lokalno će razvoj oblaka biti jači pa može pasti malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, uz temperaturu između 28 i 30 stupnjeva.

U Istri i Primorju sunčano i uglavnom vedro. Jutarnja bura će oslabjeti i zapuhat će slab do umjeren maestral. Temperatura od 31 do 33 stupnja. U Lici i Gorskom kotaru pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, no neće biti posve stabilno pa je lokalno, ali rijetko, moguć kratak pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka od 26 do 28 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji obilje sunca, bit će pretežno sunčano, u mnogim mjestima i vedro. No, sredinom dana i rano poslijepodne lokalno uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, pa je moguć poneki pljusak s grmljavinom. Nakon jutarnje bure, oko podneva će zapuhati maestral. Najviša temperatura između 30 i 33 stupnja.

Idućih dana na kopnu pretežno sunčano. U četvrtak još uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska, osobito u drugom dijelu dana, dok je ujutro u kotlinama i uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Temperatura će rasti. Ujutro će biti oko 18, a danju oko 31 stupanj.

I na obali sunčano, ovdje i pretežno vedro. U noći i ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a danju maestral. Temperatura, noću oko 24, danju oko 34 Celzijeva stupnja.

I dalje ostaje sunčano i vruće. Postoji mogućnost za kraće lokalne pljuskove, osobito u Slavoniji, a zatim, za vikend, posvuda suho i još malo toplije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.