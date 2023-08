Uhićeni navijač nazvao oca iz grčkog zatvora: "Tata, ja odavde neću živ izaći"

Nekoliko sati nakon dolaska uspio je nazvati oca i ispričati mu kako je u zatvor stigao sa samo još jednim Hrvatom te kako je okružen AEK-ovim navijačima koji su mu se odmah obratili.

"Inače smiren dečko i prvi puta u životu vidio sam da je on sad dosta uznemiren, i rekao je 'Tata, ja odavde živ neću izaći. Stavili su me u zatvor s AEK-ovim ubojicama. Čim sam došao okružili su me, pokazali mi odrezanu glavu, govorili 'nećeš jutro dočekat, silovat ćemo te, ubit ćemo te', u tom je smislu tekao razgovor", prepričao je razgovor sa sinom Robert Žiga, otac uhićenog navijača.

