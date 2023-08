Očekuju li nas niže temperature nakon Velike Gospe? Meteorolog Ivan Čačić ima odgovor

Frontalni sustavi s vlažnim i nestabilnim oceanskim zrakom premještat će se sjeverno od Alpa, pa će se iznad naših krajeva održavati prostrano polje povišenog tlaka zraka u kojem će se i dalje nalaziti vrlo topao zrak.

Jedino će u višim slojevima od utorka u manjoj mjeri biti prisutna razmjerno slaba ciklonalna aktivnost zbog koje će ponegdje biti lokalnih nestabilnosti.



U utorak ujutro gotovo posvuda vedro. U unutrašnjosti svježe, a vjetar slab uz najnižu temperaturu od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.

Na moru toplo uz temperaturu koja će dosezati ili prelaziti 20 stupnjeva što će u manjoj mjeri ublažavati slab do umjeren burin.

Pročitajte i ovo Dnevnik Nove TV u Ateni Barbara Štrbac otkriva što dalje čeka uhićene Hrvate u Grčkoj: "To je ovdje vrlo ozbiljno kazneno djelo"



Danju u Središnjoj Hrvatskoj sunčano i vruće uz najvišu temperaturu od 29 do 31 stupnja. Vjetar uglavnom slab.



U istočnim predjelima od sredine dana, uz dnevni razvoj oblaka, lokalno može biti pokojeg pljuska. Zapuhat će mjestimice umjeren jugoistočnjak. I dalje uz dosta sunca poslijepodne vruće ponegdje do 32 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu sunčano. Danju će vjetar na moru okrenuti na slab do umjeren maestral, a navečer ponovno burin. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 26 do 29, a na Jadranu od 31 ili 32 stupnja.

Pročitajte i ovo pa otkud to? Došli u frizerski salon radi kontrole računa, ali slučajan pogled na pult potpuno ih je šokirao: Pozvali su policiju



U Dalmaciji prijepodne većinom sunčano i vruće. Od sredine dana u unutrašnjosti i prema jugu lokalno je uz jači razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Poslijepodne na moru mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a duž obale jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 33 stupnja.



Temperatura mora i dalje ugodnih 25 ili 26, ponegdje i 27 stupnjeva.

Indeks sunčeva UV zračenja je visok ili vrlo visok, pa stoga oprez.

Tri dana kopno

Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano. Ujutro po kotlinama i uz doline rijeka kratkotrajna magla.

Poslijepodne, uglavnom u sjevernim krajevima, uz dnevni razvoj oblaka postoji mogućnost za pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. Jutro će biti ugodno svježe, a poslijepodne vruće

Tri dana more

Na moru pretežno sunčano. U noći i ujutro burin, a danju na moru maestral. Temperatura bez veće promjene.



Slično vrijeme zadržat će se i do kraja tjedna uz najviše sunca i ljetne vrućine u nedjelju.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.