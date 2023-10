Meteorolog Dnevnika Nove TV donosi odlične vijesti za vikend

I dalje je stabilna situacija nad južnom i srednjom Europom, fronte s Atlantika prolaze sjevernije. Međutim, jedna će se "spustiti" i do nas u nedjelju, iako se čini da će biti većinom suha te donijeti najviše vjetra.



Prije toga, u subotu, sunčano i ugodno, sa slabim vjetrom, no ujutro će na kopnu lokalno biti magle, osobito na zapadu, osobito uz Savu, gdje se može zadržati sve do 10 sati.

Drugdje sunčano i većinom vedro, na obali uz malo bure. Jutro će u unutrašnjosti biti prohladno, od 7 do 9 stupnjeva, a na Jadranu ugodno, od 17 do 20.



Subotnje poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj također biti sunčano. Prolazno uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetra gotovo i da neće biti, samo će povremeno puhati slabo, s jugozapada. Toplije će biti nego u petak, danas je bilo oko 22, a u subotu će biti između 23 i 25.



I u Slavoniji, i u Baranji i u Srijemu u subotu će biti sunčano, poslijepodne uz malu do umjerenu naoblaku, ali samo prolaznu. Malo prije podneva će zapuhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar koji će nositi lebdeće čestice i dim s požarišta prema Osijeku, pa treba pratiti službena mjerenja kvalitete zraka. Temperatura će rasti do 24, 25 Celzijevih stupnjeva.



U Istri, Primorju i na Kvarneru sunčano. Nakon jutarnje bure, zapuhat će slab do umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27.

U Gorskom kotaru i Lici pretežno sunčano i toplije nego u petak, sa slabim do umjerenim jugozapadnim vjetrom. Temperatura uglavnom između 21 i 23.



U Dalmaciji u subotu većinom vedro. Oko podneva će zapuhati umjeren maestral, malo jači će biti na otocima. Maksimalna temperatura vrlo toplih 26 do 28 stupnjeva.

Kako smo već gotovo tjedan dana u listopadu, sunčevo zračenje je znatno oslabjelo, pa će unatoč vedrini u subotu UV indeks biti samo umjeren, a more temperature od 21 do 24 još mami na kupanje.



Nedjelja će početi sunčano i vrlo toplo, 27 stupnjeva će biti oko podneva, uz umjeren jugozapadnjak. Zatim će poslijepodne preko nas proći jedna suha fronta, malo će se naoblačiti, zapuhat će umjeren do jak sjeverac i temperatura će se sniziti. Rijetko može pasti malo kiše. Novi će tjedan pak početi sunčano i osjetno svježije, a zatim u utorak oblačnije, ali već malo toplije.

Na obali će biti većinom sunčano sljedećih dana. U nedjelju će puhati umjerena tramontana koja će navečer okrenuti na buru i ojačati, prvo na sjeveru. U ponedjeljak će tako biti prilično vjetrovito, puhat će jaka i olujna bura, no već u utorak ona slabi. Temperatura će se blago sniziti, ali i dalje će biti toplo, oko 25 stupnjeva. Samo će se u ponedjeljak činiti svježe zbog bure.

Dakle vikend će biti povoljan za provesti van, bit će većinom sunčan i topao, no treba računati da će jutra na kopnu biti svježa, a u subotu je izgledna i magla, osobito na zapadu. U nedjelju će pak poslijepodne biti prilično vjetrovito, i to već brzo nakon 12, 13 sati. Uz to, bit će i malo oblačnije, a moguća je i koja kap kiše.

