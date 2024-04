Milanović: "Hrvatska je dno Europske unije, svaki dan se molimo za Bugarsku"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u subotu je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu proslave Dana grada Zlatara. U svom govoru je istaknuo:

"Svijet se mijenja, Europa se mijenja, kraj se mijenja. Ono što se ne mijenja jest da ljudi žele živjeti dobro i kvalitetno. Od blata se ne može napraviti štrudla, ali od štrudle se može blato. Tako je Zlatar bio na dnu, ali 2013. je s Majdakom krenuo oporavak."

Osvrnuo se na upravljanje općenito.

"Hrvatska u tome nije ni prosječna, dno je Europske unije, kad se gledaju bivše socijalističke države.

Bugarska je jedina gora i svaki dan se molimo da to ostane pa da možemo reći da smo predzadnji. S tim se ne možemo zadovoljiti, moramo biti u sredini, da u konkurenciji Mađarske, Češke, Rumunjske, Bugarske… bude najbolja. Kao Slovenija. Zato, treba nam decentralizacija", rekao je Milanović.

Milanović dosad nije komentirao ni objavu SDP-a da neće biti mandatar nove Vlade. Također, očekuje se da će se osvrnuti na kritike koje mu je u petak uputio premijer Andrej Plenković, koji ga je prozvao "zbog licemjerja jer nije dao suglasnost za Rafalee, a onda se pojavio na svečanosti".

"Milanović više kao predsjednik Republike ne postoji. Doći na odbor jedne stranke, kao predsjednik ti više ne postojiš. On to jako dobro zna, to znaju svi ustavnopravni stručnjaci i suci, a to znaju i hrvatski građani. Grbin i stric trebaju momentalno dati ostavku i otići s političke scene", rekao je Plenković.