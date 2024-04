Domovinski pokret ljut je zbog izjave HDZ-ovog partnera, bivša ministrica o koaliciji: "Ako to naprave, to je njihov kraj"

Još uvijek traju pokušaji o sastavljanju Vlade

11:55 Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je da je stav njihove stranke jasan. "Hoćemo li se dogovoriti ili ne? Ja vam to ne mogu reći", rekao je.

"Ne ulazim u šanse, ali postoje razlike. Postoje stvari koje smo svi govorili prije izbora. Imamo priliku riješiti neke stvari. Primjerice Lex AP, izborno zakonodavstvo. Oko toga se vrijedi potruditi. Znate tko je to podržao, a tko ne. Ali bitna je suštinska borba protiv korupcije. Postoji mogućnost i nadam se da će biti dobre volje", izjavio je Grbin. Nije želio komentirati postupke i tijek pregovora DP-a i HDZ-a.

Ostaje pri stavu da prvi korak u formiranju antikorupcijske platforme mora biti konstituiranje Sabora, te da nisu razgovarali o imenima za predsjednika Sabora. Potez nacionalnih manjina da podrže Gordana Jandrokovića za predsjednika Sabora Grbin smatra pogrešnim.

Ponovio je da je Most podržao njihovu inicijativu.

"Ja nikom neću doći i saviti ruku i reći, nemoj glasati za razrješenje Turudića. Ali posljedice takve odluke će svatko nositi na savjesti. Ali sada imamo priliku to ispraviti", rekao je.

"Plenković se predstavlja kao europejac, a donosi zakon protivan EU zakonima".

"Neću komentirati pregovore, niti koje su naše šanse. Možemo nešto dobro napraviti za Hrvatsku", napomenuo je.

11:33 Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa u vladi Ive Sanadera komentirala je rezultate izbora za Nacional. "Ako DP koalira s HDZ-om, samo će vratiti HDZ-u ono njegovo desno krilo koje je ranije odbacio i to je kraj DP-a. Do sljedećih izbora neće postojati", uvjerena je.

10:30 Prema pisanju Jutarnjeg lista, Domovinski pokret naljutila je izjava HDZ-ovog koalicijskog partnera Predraga Štromara iz HNS-a. Naime, on je za Večernji list izjavio da "nema šanse da se napravi većina bez manjina" te da HNS neće sudjelovati u parlamentarnoj većini ako se to dogodi.

Iz DP-a poručuju da Štromar najednom ima mišljenje o nečemu i da ne vjeruju da je to njegova poruka. Uvjereni su da je to zapravo poruka Andreja Plenkovića DP-u, kao novi pritisak prema njima da olabave svoj stav prema SDSS-u, kojeg se Plenković očito ne želi odreći.

DP-ovci će, prema informacijama Jutarnjeg, tijekom vikenda održati još nekoliko sastanaka kako bi najkasnije u ponedjeljak imali završni okvir za drugi krug pregovora s HDZ-om, ali i ostalim strankama. U toj stranci smatraju da je izglednije formiranje vlade s HDZ-om, iako nisu potpuno otpisali mogućnost formiranja većine dosadašnje oporbe, predvođene Rijekama pravde. Jedan DP-ovac za isti je list, međutim, rekao da mu se čini da i u SDP-u "mole Boga da se DP dogovori s HDZ-om".

10:00 Predsjednik SDP-a Peđa Grbin obratit će se javnosti uoči predstavljanja europske socijaldemokratske LGBTIQ+ kampanje za izbore za Europski parlament "Come Out and Vote!".

9:00 Hrvatski suverenisti će u 15 sati održati konferenciju za medije na temu izvješća s Predsjedništva Hrvatskih suverenista, a na kojoj će se obratiti saborski zastupnik i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček.

8:00 Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 11 sati na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu proslave Dana grada Zlatara, nakon čega je predviđen prigodni govor.

