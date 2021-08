Nastavlja se vruće i vrlo vruće vrijeme na koje je i u subotu putem Meteoalarma upozoravao DHMZ: najneugodnije će biti na Jadranu, ne samo zbog dnevnih maksimalnih vrijednosti, nego i zbog onih noćnih, najavljuje u vremenskoj prognozi meteorolog Dario Brzoja.

Naime ponegdje se temperatura cijeli dan neće spuštati ispod 28 ili čak 29 stupnjeva što je za spavanje vrlo neugodno. Rashladite prostorije, a danju se držite hlada, poručuje Brzoja.

Mi smo i dalje u polju povišenog tlaka, vrijeme će većinom biti sunčano, no krajem dana u subotu na sjeveru i sjeverozapadu zemlje bit će uvjeta i za pokoji pljusak, no rijetko.

Jutro će biti još jednom pretežno sunčano, bez nekog značajnijeg vjetra, na obali tek mjestimice malo bure. Bit će i toplo, u unutrašnjosti uz većinom 18 do 20 stupnjeva, u gorju malo svježije, oko 15, dok se na Jadranu očekuje najčešće od 23 do 28.

I poslijepodne u nedjelju nosi dosta sunca, u središnjim predjelima, povremeno umjerena naoblaka, a prema večeri na zapadu i sjeveru bit će šansi i za kakav ljetni pljusak. Temperatura opet ide i do 36.

Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće zadržat će se i u Slavoniji. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 36 stupnjeva.

I u Gorskom kotaru može biti pokojeg pljuska krajem dana, no uglavnom će ipak prevladavati sunčano. A sunce cijeli dan i na sjevernom Jadranu. Posvuda vruće, u gorju nešto malo umjerenije, no na moru zato ponovno do 36. Puhat će tek slab jugozapadnjak i zapadnjak.

I u Dalmaciji i u nedjelju sunčano, vruće i vrlo vruće. Također uz slab jugozapadni i zapadni vjetar, dok će temperatura u najviše vrućem dijelu dana biti između 34 i čak 38 stupnjeva.

More se najčešće mjeri na 27 ili 28, pa je i malo reći da je toplo.

UV indeks će i u nedjelju biti visok ili vrlo visok.

Evo što nas čeka u prvoj polovici slijedećeg tjedna. U ponedjeljak još pretežno sunčano i podjednako vruće, no prema večeri u zapadnim krajevima će već biti uvjeta za pljuskove i grmljavinu, lokalno izraženije. U utorak ide jače naoblačenje uz kišu, bit će još izraženijih grmljavinskih pljuskova, ali će i osjetno osvježiti, ponegdje i za više od 10 stupnjeva. Vrijeme će se smirivati tijekom srijede i postupno vedriti, pa će sredinom tjedna tako biti vrlo toplo, ali na kopnu ne i vruće.

I na Jadranu će se vrućina provući još u ponedjeljak, nakon čega u utorak stiže promjena vremena, prvo na sjeverni dio. Navečer i u noći na srijedu neverina će biti i u Dalmaciji. U ponedjeljak će pojačati jugo, a u utorak na sjevernom dijelu već će i okrenuti na jaku buru koja će se potom proširiti dalje na jug. Smirivanje vremena slijedi u srijedu, sa sjevera, a u Dalmaciji tek nakon pokojeg pljuska prijepodne.

