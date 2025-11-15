Novi tjedan donosi zahladnjenje: Moguć je i snijeg, a koje regije očekuje nevrijeme otkriva meteorolog

Iako toplo, pa i dijelom sunčano, ovakvo vrijeme ne utječe baš povoljno na naše zdravlje i raspoloženje. Toplina nam stiže u jugozapadnoj struji s promjenom vremena, a promjene, osobito pred kišu, ne podnose svi najbolje, pa ukoliko ste ovih dana razdražljivi, bez razloga neraspoloženi i ne ide vam sve od ruke, razlog doista može biti i u nadolazećem pogoršanju. Tlak zraka je u padu, no nije samo to uzrok nepovoljnih biometeoroloških prilika, nego ukupna promjena u svim meteorološkim parametrima - južni, topao vjetar, nagli, neobični porast temperature, kao i porast naoblake. Olakšanje ćemo svi skupa osjetiti u utorak, nakon prolaska atmosferskog poremećaja i dolaskom osjetno hladnijeg zraka sa sjevera uz koji će se i razvedriti.



Biometeorloške prilike neće biti povoljne, ali nešto sunca će i u nedjelju u mnogim krajevima biti. Oblačno će se zadržati na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje će padati kiša. Drugdje promjenjivije, posvuda uz južinu, sunčana razdoblja, te većinom i toplo. U kopnenom području jutarnja temperatura će biti između 5 i 10, ponegdje viša, a na Jadranu uglavnom od 10 do 15 stupnjeva.



I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom djelomice sunčano. Puhat će umjeren, u višim predjelima i jak jugozapadnjak, s olujnim udarima, uz koji će temperatura porasti i do 21 stupanj.



I u istočnim predjelima dijelom vedro. Vjetar će biti nešto slabiji nego na zapadu, a temperatura vrlo slična, u najtoplijem dijelu dana između 19 i čak 22 stupnja.



U Lici sunčanije nego u Gorskom kotaru, isto sunčanije i na Kvarneru, osobito južnije, nego u Istri i na širem riječkom području. U tim krajevima tijekom dana će kišiti, a prema večeri će biti i pljuskova s grmljavinom. Oborina pri tom može biti obilna, i više od 50 milimetara pa je na snazi i Meteoalarm. U gorju će puhati umjeren i jak, na udare ponegdje olujan jugozapadnjak. Na moru umjereno jugo i južni vjetar isto u jačanju, na jak i olujan. Svakako, najbolje, ne ostavljajte svoje putovanje za kraj dana. Temperatura u gorju, od 13 do 16, dok će na sjevernom Jadranu biti od 17 do 19 stupnjeva.



Dalmaciju očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Puhat će umjereno, a potom i jako jugo, posebno sjevernije u regiji. Dnevna temperatura od 18 do 21 stupanj.



Nekupače će možda iznenaditi da je temperatura mora još uvijek oko 18 stupnjeva, nešto hladnije je oko Rijeke, u Opatiji, Crikvenici, na Rabu i u Zadru.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju još i možda, no teško da će kupanja biti sljedećih dana. Početkom tjedna kišovito, s glavninom oborine krajem ponedjeljka kad i u unutrašnjosti može biti jačih pljuskova praćenih grmljavinom. Uz jak jugozapadnjak u ponedjeljak će još biti toplo, no navečer uz okretanje vjetra na sjeverni te uz dotok osjetno hladnijeg zraka i temperatura će se dosta spustiti pa će u noći već u višem gorju biti moguć i snijeg. U utorak postupno smirivanje i potom razvedravanje, no tad smo već u hladnoj atmosferi. Pa se tako vraćamo u zimu.



Na Jadranu ni u ponedjeljak ni u utorak ne isključujemo mogućnost nevremena. U ponedjeljak na sjevernom Jadranu, a u utorak u Dalmaciji. Jako i olujno jugo će najprije na sjevernom dijelu okretati na jugozapadnjak i slabjeti, nakon čega će zapuhati olujna bura. U srijedu potom suho i sunčanije, ali i hladnije.



Dakle, južina i toplina, nekima uz glavobolju najavljuju promjenu vremena s glavninom na početku sljedećeg tjedna. Jugo će potom zamijeniti prava zimska olujna bura. Potom posvuda dosta hladnije.