Nižu se hladni dani, na snazi i meteoalarm: Meteorolog otkrio kada stiže promjena

Osjetno hladnije na kraju ovog tjedna, u najvišem gorju dovoljno i za snijeg. Inače, snijega će na Dinaridima, doduše u našem susjedstvu, u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori biti i u petak, jer se hladnoća sa sjevera Europe umiješala i u ciklonu koja se preko Grčke premješta nad Egejsko more. Ovakav spoj hladnoće i vlage recept je upravo za snijeg. Ta ciklona će u petak zabacivati vlažan, nestabilan zrak i do naših krajeva pa će na istoku i jugu zemlje u petak biti oblačnije. Istodobno smo i pod grebenom anticiklone - gradijenti tlaka još uvijek su izraženi, što znači da nas očekuje i još jedan iznimno vjetrovit dan.



Ujutro će u najvećem dijelu zemlje prevladavati sunčano. Na istoku i jugu jedino, više oblaka. No uglavnom bez oborine. Na kopnu će puhati umjeren, na udare i jak vjetar sa sjevera, a na Jadranu jaka i olujna bura, u Dalmaciji s orkanskim udarima. Na snazi je i Meteoalarm. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 do 6, a na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano. Veći dio dana i vjetrovito uz umjeren i jak sjeverni vjetar uz koji ni u petak neće biti toplo. Još jednom dnevni maksimum temperature se očekuje između 12 i 14 stupnjeva. Uz vjetar, činit će se i hladnije. Posebno hladna bit će noć na subotu, uz vedrinu i smirivanje vjetra temperatura se prema jutru može spustiti do nule pa će lokalno biti moguć i mraz.



U istočnim predjelima naše zemlje u petak će biti oblačnije nego na zapadu. Osobito Srijem i Posavina, dio dana i Baranja dok će u zapadnoj Slavoniji biti najviše sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren i jak vjetar sa sjevera, a temperatura će biti oko 12, 13 stupnjeva. Dakle, podjednako hladno kao i na zapadu zemlje.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano te će također biti dosta vjetrovito. Puhat će jaka i olujna bura, poslijepodne uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru tramontana. Putujete li, svakako se neposredno prije puta informirajte o stanju na cestama i u lukama. Sigurno će i u petak biti poteškoća i prekida i u pomorskom i u cestovnom prometu zbog jakog vjetra. Najviša dnevna temperatura u gorju oko 9, a na sjevernom Jadranu od 15 do 17 stupnjeva. Uz buru će osjet hladnoće biti pojačan.



Na sjeveru Dalmacije će prevladavati sunčano, dok će južnije biti promjenjivije, uz više oblaka. Ipak, trebalo bi se zadržati suho. Puhat će jaka i olujna bura s orkanskim udarima. Temperatura, od 13 u zaleđu do 18 stupnjeva na otocima. No činit će se hladnije.

Vrijeme idućih dana

I u subotu će još najvećim dijelom prevladavati sunčano na kopnu. Krajem dana sa sjeverozapada naoblačenje, a u noći na nedjelju već ponegdje i kiša.

U nedjelju potom promjenjivije, mjestimice uz kišu, dok će u ponedjeljak ponovno biti sunčanih razdoblja. Zapuhat će prvo jugozapadnjak, a u ponedjeljak već vjetar ponovno okreće na sjeverni. Malo toplije ipak, nego sad na kraju ovog tjedna.



I na Jadranu će u subotu još većinom biti sunčano. Bura će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Navečer će pak zapuhati jugo koje će jačati. S južinom ide i naoblačenje, potom i kiša, prvo na sjevernom dijelu gdje u nedjelju prijepodne može biti i obilnija. Jugo će već tada naglo okrenuti na jaku i olujnu buru koja će se tijekom dana sa sjevera širiti duž obale. U ponedjeljak sunčanije, a kiše će prijepodne uglavnom još biti samo u Dalmaciji. I na početku novog tjedna burno. Temperatura se za vikend na moru neće značajnije mijenjati.



U nastavku sljedećeg tjedna, čini se, ipak sunčanije i toplije.