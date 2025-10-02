FOTO Pao prvi snijeg: Dio zemlje pod crvenim meteoalarmom, vrijeme je jako opasno!

Prve pahulje snijega zabilježene su jutros na Zavižanu. Temperatura na tom velebitskom vrhu u 7 sati bila je -2 stupnja, a snijeg su zabilježile kamere postavljene na zidu planinarskog doma.

Snijeg na Zavižanu Foto: DHMZ

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak se očekuje oblačno sa sunčanim razdobljima. Više sunca bit će poslijepodne, a i temperature bi nakon hladnog jutra mogle biti ugodne – od 9 do 14 na kopnu, a od 15 do 20 na Jadranu.

I dalje vjetrovito, a vjetar će kvariti i osjet temperature. U gorskim dijelovima bit će i malo kiše, a u najvišim predjelima i poneka pahulja snijega.

Meteoalarm

Zbog jakog vjetra vrijeme može biti opasno, stoga je čitavi južni dio zemlje pod meteoalarmom. Crveni meteoalarm, koji označava najopasnije vrijeme, upaljen je za velebitski kanal. Opasno vrijeme označeno je diljem obale, od Istre i Primorja, preko srednje Dalmacije do Dubrovačke regije. Velika je opasnost zbog olujne bure i orkanskih udara vjetra.

Mjestimice olujna i jaka olujna bura posebno će biti opasna navečer kad se očekuje orkanska bura s najjačim udarima vjetra i do 185 km/h.

Meteoalarm Foto: DHMZ

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", savjetuje DHMZ.