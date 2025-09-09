Stiže snažno nevrijeme, dio Hrvatske u crvenom! Meteorolog otkrio detalje

U srijedu će u naše krajeve s nadolazećim poremećajem prodrijeti vlažan i vrlo nestabilan oceanski zrak koji će osobito na Jadranu i u predjelima uz Jadran, uz snažnu podršku ciklonalne aktivnosti po visini, stvarati jake lokalne nestabilnosti što će se još i u četvrtak zadržati u Dalmaciji. U petak prolazno smirivanje vremena, a potkraj subote i u nedjelju slijedi novi prodor malo manje vlažnog zraka.



Ujutro i prijepodne većinom promjenljivo mjestimice s kišom, a na sjevernom Jadranu, zatim i u gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije s pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i grmljavinskim nevremenom. Jedino će još u početku prema istoku i jugu zemlje prevladavati suho. Na Jadranu će zapuhati jako, na udare i olujno jugo i oštro, a u gorju vjetar povremeno umjeren do jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24 Celzijevih stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, a prema večeri raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, ponegdje i obilnu oborinu. Povremeno će puhati umjeren vjetar s juga, na udare ponegdje i jak. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.



U istočnim predjelima promjenljivo, osobito prema večeri mjestimice s kišom, a ponegdje je moguć i grmljavinski pljusak, osobito prema zapadu. Puhat će umjeren potkraj dana na udare i jak jugoistočnjak uz temperaturu od 25 do 29 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegdje i snažno grmljavinsko nevrijeme uz olujan vjetar i obilnu oborinu na što upozorava najveći, crveni u gorju i narančasti Meteoalarm. Puhat će jako i olujno jugo i oštro, a u gorju umjeren i jak na udare i olujan vjetar s juga i jugoistoka. Najviša temperatura od 18 u gorskom području, do 24 stupnja na Jadranu.



U Dalmaciji poslijepodne mjestimice kiša te lokalni pljuskovi i grmljavina, ponegdje i grmljavinsko nevrijeme uz obilnu oborinu, osobito na krajnjem jugu. Puhat će jako i olujno jugo. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u četvrtak još mjestimice kiša te poneki lokani pljusak i grmljavina. Od petka pretežno sunčano, premda ne i posve stabilno pa je poslijepodne moguć poneki pljusak. Ujutro svježe mjestimice s maglom te toplo i vrlo toplo.



Na Jadranu u četvrtak mjestimice kiša, ponegdje i izraženi pljuskovi i grmljavina. U Dalmaciji prijepodne još valja računati na grmljavinsko nevrijeme i obilnu oborinu. Od petka pretežno sunčano, premda, na sjevernom dijelu poslijepodne još može biti ponekog pljuska. I dalje toplo i vrlo toplo.