Slijede kišni i oblačni dani, a onda promjena: Kada možemo očekivati sunce i toplije vrijeme otkriva meteorolog

Frontalni poremećaj s kišnim oblacima u petak će odmicati na istok pa će na sjevernom Jadranu i u većini krajeva unutrašnjosti doći do prolaznog smirivanja vremena. No, u subotu - po visini sa zapada slijedi nova količina malo vlažnijeg zraka, a s njom i uglavnom slabe oborine. U nedjelju postupno smirivanje vremena.



U petak ujutro u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno u unutrašnjosti ponegdje magla. Uglavnom u Dalmaciji mjestimice kiša koje će još ponegdje biti i na istoku zemlje gdje će povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu ponegdje umjerena bura, podno Velebita i jaka, a na krajnjem jugu - jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, vjetar slab, a najviša temperatura oko 9 ili 10 stupnjeva.



I u istočnim predjelima umjereno do pretežno oblačno. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura oko 10 stupnjeva.



U gorskom području pretežno, a na sjevernom Jadranu ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar u gorju slab, a na Jadranu većinom umjerena, a podno Velebita i jaka bura. Najviša od 4 do 9, na moru od 11 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, a južnije od Splita mjestimice kiša. Puhat će većinom slaba do umjerena bura. Temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti za vikend umjereno do pretežno oblačno. U subotu uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice slaba kiša, a u višim predjelima i snijeg. U nedjelju sa sjevera postupno razvedravanje, pa će u ponedjeljak prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab, za vikend ponegdje i umjeren. Jutra će biti sve hladnija, a dnevna temperatura u porastu.



Na Jadranu za vikend promjenljivo oblačno, a kiše će još biti još u subotu u Dalmaciji. U ponedjeljak pretežno sunčano. Puhat će većinom umjerena do jaka bura, s olujnim udarima i to podno Velebita, a u nedjelju ponegdje i u Dalmaciji. U ponedjeljak bura će postupno oslabjeti.



Po svemu sudeći sljedeći tjedan posvuda će prevladavati sunčano. U drugom dijelu tjedna poslijepodne zamjetno toplije, osobito u unutrašnjosti.

