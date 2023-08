Što nas čeka u idućim danima i hoćemo li vidjeti malo sunca? Odgovore ima meteorolog Nikola Vikić-Topić

Pogoršanje vremena stiglo je Hrvatsku. U Istri, Primorju i sjevernoj Dalmaciji bit će jakih pljuskova, olujnog vjetra, a moguća je lokalno i tuča te pijavice. Zatim do kraja petka te u noći - kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatit će Slavoniju i ostatak Dalmacije gdje je moguće jače nevrijeme, dok će u središnjoj Hrvatskoj biti obilne kiše.

U subotu ujutro pretežno do potpuno oblačno. Često uz kišu, a na jugu je moguće i jače nevrijeme. Najveća vjerojatnost za sunčana razdoblja je u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab do umjeren, a na moru umjeren do jak, promjenjivog smjera. S tramontane na lebić, i jugo. Temperatura od 14 do 19, a na obali od 19 do 23.



I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno, ali uz malo manje oblaka,. Povremeno će još biti kiše ili ponekog pljuska, no manje nego u prvom dijelu dana. Puhat će slab vjetar, no bit će osjetno svježije nego posljednjih tjedana – najviša temperatura oko 23.

U Slavoniji će poslijepodne biti pretežno oblačno. Često uz kišu, a na zapadu i poneki pljusak s grmljavinom. I ovdje će znatno zahladnjeti, maksimalna temperatura bit će od 22 do 25. Vjetar slab do umjeren, jugozapadnog smjera.



U Istri i Primorju poslijepodne sunčana razdoblja. Ipak, moguć je još poneki lokalan pljusak s grmljavinom. Puhat će umjerena bura i tramontana, a temperatura će biti od 22 do 26.

U gorju oblačnije, uz veću mogućnost za kišu i pljuskove, iako će se i ovdje probijati i malo sunca u popodnevnim satima. Bit će osjetno svježije, s maksimalnom temperaturom od 17 do 22.



U Dalmaciji poslijepodne djelomično razvedravanje, bit će sunčanih razdoblja, ali i lokalnih pljuskova te grmljavine koji mogu biti jače izraženi. Na jugu će puhati jugo, na sjeveru tramontana, a temperatura će, biti od 23 do 27.

U nedjelju i ponedjeljak na kopnu promjenjivo, imat ćemo češća sunčana razdoblja, no i dalje uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. U utorak sunčanije i malo toplije, bez kiše. Temperatura između 22 i 24.

I na Jadranu u nedjelju i u ponedjeljak više sunca, no i dalje nestabilno uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Zatim u utorak sunčano i suho. U nedjelju će puhati jugo, zatim početkom tjedna tramontana i bura. Temperatura malo iznad 25.

