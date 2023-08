Olujno nevrijeme, pijavice, poplave: Stiže velika promjena vremena, izdano upozorenje za dvije regije

Sunčano i pretežno vruće bit će danas pretežno u cijeloj zemlji iako je lokalno moguć jači razvoj oblaka i pokoji pljusak i grmljavina, osobito u gorju i na sjevernom Jadranu, objavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).



Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Za danas je izdano žuto upozorenje za gotovo cijeli Jadran zbog mjestimice mogućega jakog juga i jugozapadnjaka.



U petak slijedi velika promjena vremena, a DHMZ je izdao narančasto upozorenje za dvije regije: zagrebačku (obuhvaća središnju i sjevernu Hrvatsku) i karlovačku. Na tom području vrijeme će biti opasno zbog jakog i mjestimice olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavine.

U noći na subotu kiša će zahvatiti i istok te jug Hrvatske - Dalmaciju gdje će kiša padati tijekom cijelog dana. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme te nevere na moru. Kako bi u kratkom periodu mogla pasti veća količina kiše, postojat će velika opasnost od bujičnih i urbanih poplava.

Meteoalarm petak (Foto: DHMZ/Screenshot)

"U petak nas očekuje naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to najprije u gorju i sjeverozapadnim predjelima, a u noći na subotu proširit će se i na istok zemlje. Gotovo sigurno bit će i obilne kiše, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom te mjestimice obilnom oborinom u petak će prvo zahvatiti sjeverni Jadran, poslijepodne i srednji, a do večeri, najkasnije u noći na subotu, proširit će se na cijelu obalu. Pritom su moguće nevere, pa i pijavice. Smirivanje slijedi u drugom dijelu subote, no pljuskova i neverina na moru može biti i u nedjelju", rekao je meteorolog Nove TV Darijo Brzoja.

Temperature će osjetno pasti, a svježije će biti i na moru.