Stiže velika oluja, na snazi crveno upozorenje, oglasio se DHMZ: "Atmosfera ključa i dalje"

Hrvatskoj se približava velika oluja

Za zagrebačku i osječku regiju na snazi je crveno upozorenje

Očekuje se grmljavinsko nevrijeme, a moguće su i poplave, olujni udari i tuča

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

13:03 Ravnateljstvo civilne zaštite upozorilo je da se velika oluja kreće iz Bosne i Hercegovine prema Slavonskom Brodu i da će nastaviti na sjeveroistok.

⚠️@DHMZ_HR KRATKOROČNO UPOZORENJE NA OPASNE VREMENSKE POJAVE ➡️Veliki olujni sustav kreće se iz Bosne i Hercegovine prema Slavonskom Brodu i nastavit će na sjeveroistok. Uskoro će stići do granice s Hrvatskom. Bit će prolazno olujnog vjetra, jakih pljuskova te moguća i tuča pic.twitter.com/QHzjuoc8Z1 — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) July 25, 2023

12:40 Agencija Republike Slovenije za okoliš (ARSO) upozorila je na mogućnost nevremena.

"Posvuda u Sloveniji još uvijek postoji povećana vjerojatnost lokalnih nevremena, koja će najčešća biti kasno poslijepodne, navečer i u prvom dijelu noći na srijedu. Očekujemo pljuskove, jake udare vjetra i lokalnu tuču. Istovremeno će biti moguće bujične poplave", objavljeno je na Twitteru.

Povsod po Sloveniji je še vedno povečana verjetnost krajevnih neurij, ki bodo najpogostejša pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na sredo. Pričakujemo nalive, močne sunke vetra in krajevno tudi točo. Ob tem bodo možna razlivanja hudourniških vodotokov.⚠️ pic.twitter.com/fOBYpInhki — ARSO vreme (@meteoSI) July 25, 2023

12:31 DHMZ je na Twitteru objavio da atmosfera i dalje ključa.

11:05 Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je da se veliki olujni sustav kreće prema Hrvatskoj i da će najprije stići do Istre, a zatim će zahvatiti Kvarner te središnje i istočne krajeve. Lokalno će biti grmljavinskog nevremena uz obilniju oborinu, prolazno olujan vjetar i tuču.

U osječkoj i zagrebačkoj regiji zbog grmljavinskog nevremena na snazi je crveno upozorenje Meteoalarma, a iz istog je razloga u karlovačkoj, gospićkoj i riječkoj regiji na snazi narančasto upozorenje.

U splitskoj i dubrovačkoj regiji na snazi je žuti meteoalarm zbog opasnosti od visoke temperature. U ostalim dijelovima Hrvatske zbog jakog je vjetra na snazi žuto upozorenje.

👉PODUZMITE MJERE samozaštite i djelujte prema uputama za postupanje te pratite prognozu 🔗 https://t.co/j2dEqVz7hl pic.twitter.com/LzOrRh9UA2 — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) July 25, 2023



11:30 DHMZ je izvijestio da u Varaždinu, Krapini i Križevcima pada kiša, sijeva i grmi. Grad Varaždin zbog nevremena je objavio upozorenje građanima

Moguće poplave, olujni udari i tuča

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je da će vrijeme danas biti promjenljivo i vrlo nestabilno te da će u većem dijelu Hrvatske biti pljuskova i grmljavine. Na zapadu zemlje bit će i olujnog nevremena, a najviše će sunčanih razdoblja biti u Dalmaciji.

Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, na moru i jugo, koji će naglo okretati na sjeverni i sjeverozapadni, najprije na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti. Uz nestabilnosti, bit će prolazno i olujnog vjetra. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 27 do 32, u Dalmaciji i do 35 stupnjeva.

Građane se poziva da budu spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i da se zaštite od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, kao i prekidi u aktivnostima na otvorenom i u prometu.

Hrvatski autoklub izvijestio je da su kolnici mjestimice mokri i skliski, promet je pojačan na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.

Zbog šumskog požara i vatrogasnih vozila na kolniku na Jadranskoj magistrali (DC8) na predjelu Mali Žali kod mjesta Brsečine vozi se otežano, odnosno jednim trakom uz policijsku regulaciju.