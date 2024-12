Uživajte u sunčanom početku tjedna jer uskoro stižu nove oborine

Iza kiše, susnježice i snijega na početku vikenda, atmosfera se već stabilizira, a pod prevladavajućim utjecajem ove prostrane anticiklone bit ćemo i sljedećih nekoliko dana: zapravo sve do četvrtka kad će nam se sa zapada približiti novi atmosferski poremećaji, donoseći nove oborine. Glavnina za većinu zemlje stiže u petak, no već i u četvrtak će na Jadranu i u predjelima uz Jadran biti povećane naoblake i pri tom šansi za nešto kiše.



Prvo jutro u novom radnom tjednu na kopnu ponegdje maglovito i uz povećanu naoblaku, dok će u najzapadnijim krajevima, u gorju i na Jadranu biti djelomice ili čak pretežno sunčano. U unutrašnjosti će zapuhati slab do umjeren jugozapadni, a duž Jadrana sjeverozapadni vjetar; ponegdje uz obalu i slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, na kopnu od -4 do 1, a na moru uglavnom od 5 do 9 stupnjeva.



Od sredine dana u kopnenim krajevima manje oblaka: većinom će biti djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, dok će dnevna temperatura porasti u odnosu na današnju: očekujemo između 7 i 9 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji će sunčanih razdoblja više biti u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren jugozapadnjak te će isto biti toplije, danju ovdje uz temperaturu od 7 do 10 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne će prevladavati sunčano. Na moru će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u gorju slab do umjeren, u Gorskom kotaru navečer i jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju između 4 i 6, a na moru 11 i 14 stupnjeva.



Dalmaciju također očekuje pretežno sunčano vrijeme na početku tjedna. Sutra će puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti većinom između 12 i 15 stupnjeva.



Sredinom tjedna, nastavak stabilnog vremena: većinom djelomice ili pretežno sunčano te u kopnenim krajevima toplije nego do sad. Tijekom četvrtka se očekuje postupan porast naoblake, a u gorju krajem dana moguće i kiša. Pojačat će jugozapadnjak s kojim će i temperatura porasti iznad prosjeka za doba godine.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, u srijedu uz ponegdje malo oblaka kojih će zapravo više biti u četvrtak. Uz jače naoblačenje tad bi već moglo biti i kiše, osobito na sjevernom dijelu, premda se glavnina oborina sljedeći tjedan očekuje u petak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a od četvrtka jugozapadnjak i jugo. Za razliku od kontinenta gdje će biti toplije, temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.



U petak, pred vikend kiša, u gorju moguće snijeg, a potom brzo smirivanje i razvedravanje pa bi za vikend već trebalo biti barem djelomice sunčano. No nakon osjetno toplije sredine tjedna, ponovno će i zahladnjeti.

Pročitajte i ovo sve po zakonu? Drama oko vile obitelji Kekin u Istri se ne stišava: "Ako je glavni državni odvjetnik to napravio na temelju tog statusa..."

Pročitajte i ovo Helikopteri u akciji Drama uslijed žestoke oluje - tankeri se sudarili i tonu: Nafta se izlila, spašavaju ljude iz mora