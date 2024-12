Pregled najvažnijih događaja koji su se dogodili u posljednjih sedam dana te njihovu analizu pripremila je komentatorica i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Vlada je predstavila paket demografskih mjera, možda najsustavnije složen u posljednih 20 godina. Izglasali su i porezne reforme te otišli na jednomjesečni odmor.

Hrvatska ekonomija nije bajna, ali ipak u prvom tjednu adventa Hrvati su potrošili više od 600 milijuna eura.

Bio je ovo tjedan bisernih izjava, od mijesite kruh do Nine, premijerove platonske ljubavi, što je ujedno bio odgovor na pitanje je li točno da ministricu istražuje europska tužiteljica zbog afere geodezija. Ali sve je to nadmašila drama oko kave Mile Kekina, poznatog muzičara i supruga Ivane, kandidatkinje na predsjedničkim izborima s Nikicom Jelavićem, koji nije pravomoćno osuđen ali ga prati loš glas. Ivana Kekin sa članicama stranke Možemo u pozadini u nekoliko je dana promjenila nekoliko teza - pa njezin muž nije znao tko je Jelavić, pa mislio je da je nogometaš koji je nota bene nećak od pravoga Nikice, pa je išla na policiju, pa je policija rekla otprilike da dragovoljan susret Kekina i Jelavića nije kazneno djelo, pa to ima veze s izborima, pa je Mile otišao odmah s te kave jer ga je Nikica pitao za pjesmu Hladnoga piva koja je izašla kad su dečki s Knežije završili u buksi, uglavnom PR-ovski se samo zamata k'o pile u kučine i tko god je Kekinima savjetovao da s tim krenu najprije na društvenoj mreži a potom sa presicama - krivo im je savjetovao jer kontrolu moguće štete nisu napravili. Sad je glavna teza da je Kekin upao u klopku, ali nikako da shvatimo čiju. Uostalom zar ne bi bilo normalno da nešto kaže sam Mile Kekin koji je bio i na listi Možemo za Sabor i koji je javna osoba .I dok društvene mreže gore zafrkancijom na temu navodno nepoznatog telefonskog poziva Mili Kekinu, Jelavić zasad kaže da s informacijom o kavi nije javno izašao on već Mile Kekin, da se nikome nikad lažno ne predstavlja i poziva Kekine da kažu pravu istinu o toj kavi.

Ministar gospodarstva je ljudima ove druge, siromašnije Hrvatske, preporučio da zbog skupoće pekarskih proizvoda sami mijese i peku kruh. Peđa Grbin mu je poručio da je kreten.

Sve je to nadmašila drama oko kave Mile Kekina, poznatog glazbenika i supruga Ivane Kekin, s Nikicom Jelavićem, koji nije pravomoćno osuđen ali ga prati loš glas.

Više detalja pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.

