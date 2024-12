Grdosije od kamiona opasno prijete, jedan se već zabio u kuću, a vlasnik tvrtke žestoko se obrušio na novinare: "Brini se ti o sebi, budalo jedna"

Zamislite da šećete dvorištem, uđete u kuću i tek nekoliko sekundi nakon što zatvorite ulazna vrata, na mjesto kojim ste prošli uleti nekoliko tona težak kamion.

Dodajmo cijeloj priči da su mještani nadležne upozoravili da je pitanje dana kada će se takvo što dogoditi, no svi prometni elaborati kažu da je takav scenarij nemoguć.

"Pozdrav sa riječkih Srdoča. Ovdje po jako malim ulicama voze grdosije od kamiona. Pred nekoliko tjedana se u moju kuću zabio ogromni kamion i prouzročio veliku štetu. Molim Vas da dođete vidjeti u kakvim uvjetima mi živimo, je li potrebna tragedija da se netko pokrene?", pozvao je Luka Dobrović ekipu Poziva da ga posjete u riječkim Srdočama.

Sigurnu smrt za dlaku je izbjegla i Lukina majka. Kako je moguće da cestom kojom je strogo zabranjeno prometovanje kamionima dužim od 12 metara oni najnormalnije voze? Što na sve kaže policija, gdje je državni inspektorat i kako cijeli problem planira riješiti jedinica lokalne samouprave? Ekipa Poziva je došla i do vlasnika tvrtke koju mještani vide kao glavnog krivca, no potraga za odgovorom nije najbolje završila. Prilog je pripremila novinarka Elvira Gašparović.

Buna na Srdočima

Mještani Srdoča zabrinuti su za svoje i živote svojih susjeda, djece. Kap koja je prelila čašu bilo je opasno slijetanje kamiona u dvorište obitelji Dobrović.

"Proživljavamo horor, s vremenom se veličina i količina kamiona povećavala", rekla je jedna od mještanki.

A vlasnik tvrtke Pert, zbog koje su kamioni u Srdočima svakodnevnica, nije o tome htio razgovarati s ekipom Poziva.

"Ma tko si ti? Ti se pobrini za svoj mozak. Tebi fali malo mozga", rekao je i zatražio od novinara da prekinu snimati iako su se nalazili na javnoj površini. Zaprijetio je i pozivom policije.

"Ja ti zabranjujem, kao vlasnik. Ne interesira me tvoja ograda, od mene pravite sprdačinu", rekao je, a na objašnjenje novinarke da je netko skoro nastradao odgovorio je da ga nije briga.

"Brini se ti o sebi, budalo jedna. Boli me glava i za tebe i za tvoju svekrvu i za tvoju mačku...", rekao je.

Iz policije su pak poručili da je uređenje prometnica u nadležnosti jedinice lokalne smouprave. No, do tvornice Pert kamioni mogu doći iz dva smjera. Iz jedne ulice zabranjen je ulazak kamiona dužih od 12 metara, dok je iz druge dopušten. No, i tu postoji problem.

"I s lijeve i s desne strane parkirani su auti. Ulaz je sasvim nepregledan", upozorio je sudski vještak.

Dok čekaju pomoć institucija, stanari žive u strahu.

Postoji li rješenje?

O rješenju ove bezizlazne situacije za mještane riječkih Srdoča Domagoj Mikić je razgovarao s voditeljem Upravnog odjela za komunalni sustav i promet grada Rijeke, gospodinom Željkom Ševerdijom, a neke odgovore ima i voditeljica za odnose s javnošću iz tvrtke Rijeka Plus Dragana Šmitran Babić.

"Radi se o nerazvrstanoj prometnici u ulici Tina Ujevića, kojom upravlja grad Rijeka. Prometnica je obilježena hoizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sukladno svim zakonskim propisima RH", rekao je Ševerdija i dodao da je za slijetanje kamiona u dvorište obiteljske kuće odgovorna "ljudska greška".

"Riječ je o pristupnom putu, ne govorimo o prometnici, koji vodi do poslovne zgrade dva poslovna subjekta", rekla je Šmitran Babić. Napomenula je i da je tvrtka Rijeka Plus zatekla takvo stanje prije dvije godine kada je došlo do pripajanja tvrtke Rijeka promet.

Šmirtan Babić nije direktno odgovorila na pitanje je li tvrtka Rijeka Plus suglasna s time da Krležinom ulicom, jedinom pristupnom ulicom, prolaze kamioni. Ponovila je da je to zatečeno stanje.

"Što se tiče prometnih propisa i pravila, znamo nadležna tijela koja su za to zadužena", rekla je.

Obajsnila je da je odmah nakon nesreće promptno održan sastanak s Vijećem MO-a Srdoči na kojem su bili predstavnici grada i stručne službe MUP-a, a na kojem su mještani mogli reći što ih najviše brine.

"Nakon sastanka doneseni su zaključci, upućen je službeni dopis prema nadležnim tijelima da se vidi što se može napraviti", rekla je.

Na pitanje kako riješiti problem osvrnula se na projekcije grada za sljedeću godinu.

"Trenutno se rade imovinsko-pravne predradnje kako bi se ta prometnica izgradila i rasteretio taj dio", rekla je.

Ševerdija je objasnio da je predviđena izgradnja nekoliko alternativnih rješenja "koja će biti realizirana u nekoliko narednih godina".

