Preko nas se po visini sa zapada Europe premješta malo vlažniji zrak, dok u prizemlju ponovno počinje pritjecati hladan zrak sa sjeveroistoka kontienta. Zbog toga je u srijedu prevladavalo oblačno, dok će sljedećih dana biti više sunca, no malo hladnije, prognozira meteorolog Ivan Čačić.

Na vrijeme će u četvrtak i u sljedećim danima glavni utjecaj imati vrlo prostrana sibirska anticiklona. Zbog toga će glavnina vlažnog oceanskog zraka biti daleko od naših krajeva. Jedino će još po visini do subote povremeno pritjecati malo vlažniji zrak



U četvrtak ujutro u većem dijelu zemlje pretežno sunčano i malo hladnije. Uglavnom u istočnim predjelima mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab. Jedno će na sjevernom Jadranu puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 0 i 5, na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.



Danju u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano mjestimice s umjerenom naoblakom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Poslijepodne temperatura od 13 do 15 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. Krajem dana razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a temperatura od 11 do 13 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju i u Istri prolazno umjerena naoblaka. Na Jadranu slaba i umjerena, podno Velebita na udare i jaka bura. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 9 do 13, a na Jadranu od 14 do 17 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano - većinom uz slabu i umjerenu buru koja će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 18 stupnjeva.



U unutrašnjosti u petak povremeno više oblaka, pa u gorju može biti neznatnih oborina. Za vikend sunčano. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočnjak, u petak i subotu ponegdje s jakim udarima. Malo hladnije.



Na Jadranu pretežno sunčano. Jedino će u petak na sjevernom dijelu biti malo više oblaka. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. U nedjelju bura će malo oslabiti. Temperatura zraka u blagom padu.

