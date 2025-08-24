Pred nama su sunčani dani: Živa u termometru ponovno će prelaziti 30 stupnjeva

Pred nama su većinom sunčani i sve topliji dani. Neće biti velikih vrućina, ali bit će još vrućih dana. Nad Atlantikom kruži duboka ciklona, ali polje povišenog tlaka zraka dominira velikim dijelom Europe. Pod utjecajem anticiklone u ponedjeljak će u našim krajevima prevladavati sunčano i stabilno vrijeme.

U jutarnjim je satima u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, osobito u Posavini i u kotlinama Like i Gorskog kotara. Osim lokalne magle, bit će pretežno sunčano, nešto više oblaka može, prolazno, biti na jugu Dalmacije. Vjetar na kopnu slab, na obali slaba do umjerena bura, pod Velebitom na udare jaka.

Bit će svježe, u nizinama između 8 i 11, u gorju i koji stupanj niže. Na obali i otocima značajno toplije, između 16 i 22.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj tijekom dana pretežno sunčano. Uz slab vjetar, temperatura u najtoplijem dijelu dana oko 25.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, povremeno uz malu naoblaku. Vjetar slab, a temperatura i ovdje oko 25.

U gorju pretežno sunčano. Nakon svježeg jutra danju će biti toplo. Uz slab vjetar temperatura između 20 i 25.

Na sjevernom Jadranu također pretežno sunčano, povremeno uz malu, a prema večeri i umjerenu naoblaku. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. U najtoplijem dijelu dana mjerit će se oko 27.

U Dalmaciji danju pretežno sunčano. Poslijepodne, u unutrašnjosti,

uz jači razvoj oblaka postoji MALA vjerojatnost za poneki lokalni pljusak. Bura će do sredine dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Bit će vrlo toplo, mjerit će se između 27 i 29.

More je toplo, većina postaja mjeri 24 i 25, osim na Kvarneru gdje je stupanj ili dva hladnije.

Diljem zemlje će UV indeks biti visok, osobito u gorju i na jugu Dalmacije, samo na krajnjem sjeveru zemlje umjeren. Iako temperatura zraka više nije IZRAZITO visoka, i dalje se NE preporuča sredinom dana boraviti na suncu.

Sljedećih dana na kopnu djelomice, povremeno i pretežno sunčano te postupno TOPLIJE. Od srijede uz mjestimice više oblaka na

zapadu unutrašnjosti, moguće je malo kiše ili poneki pljusak. U utorak i srijedu je lokalno moguća jutarnja magla. Vjetar slab, od srijede i umjeren južni i jugozapadni. Dnevne temperature ponovno će dosegnuti, i prijeći, 30 stupnjeva, a i jutra će biti malo toplija.

Na moru djelomice, često i pretežno sunčano. Od srijede uz više oblaka, uglavnom na sjevernom Jadranu moguće je lokalno malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u četvrtak jugo u jačanju. Temperatura zraka i ovdje u postupnom porastu.

Bliži se kraj kolovoza, i u skladu s time temperatura zraka više NIJE izrazito visoka. Ipak, očekuje nas još vrućih dana, već sljedeći tjedan će živa u termometru ponovno prelaziti 30 stupnjeva.

Iako u danima pred nama neće nedostajati sunčanih razdoblja, ostaje mogućnost za poneki pljusak, ali detaljnije o tome sljedećih dana.