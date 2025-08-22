Nastavlja se promjenjivo vrijeme: Gdje će biti potrebni kišobrani otkriva meteorolog

Atmosferska fronta s kišnim oblacima u subotu će odmaknuti daleko na jugoistok. Poslijepodne će u prizemlju ojačati greben anticiklone, no atmosfera neće biti posve stabilna, jer je po visini i dalje prisutna ciklonalna aktivnost unutar koje povremeno pritječe malo vlažniji zrak. Visinski ciklonalni vrtlog ipak malo će oslabjeti tijekom nedjelje i ponedjeljka kad će biti i više sunčana vremena.



U subotu ujutro i prijepodne u unutrašnjosti većinom djelomice, a na Jadranu i prema istoku zemlje pretežno sunčano. Vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena, podno Velebita ponegdje i jaka bura. Jutro u unutrašnjosti svježe uz najnižu temperaturu od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu zamjetno toplije od 19 i 23 stupnja.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Prema večeri i u noći oblačnije uz mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 23 do 25 stupnjeva.



U istočnim predjelima od sredine dana umjeren razvoj oblaka, a prema večeri i osobito u noći mjestimice će biti malo kiše ili poneki pljusak. Poslijepodne ugodno toplo od 23 do 26 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a ponegdje će uz više oblaka pasti malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren. Podno Velebita, osobito navečer umjerena do jaka bura. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 19 do 23, na Jadranu od 25 do 27 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano, premda od sredine dana ponegdje može biti kratkotrajne kiše ili pljuska. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne od 25 do 28 stupnjeva.



More se, prema očekivanju, malo ohladilo, no i dalje je povoljno za kupanje - od 22 do 25 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti sljedećih dana djelomice ili pretežno sunčano. Više oblaka još ponegdje uz kišu ili poneki pljusak može biti u ponedjeljak i to ponajprije u gorskim krajevima. Jutra razmjerno svježa, a poslijepodne svakim danom sve toplije.



I na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Jedino u utorak ponegdje može biti malo kiše ili ponekog pljuska. U nedjelju umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, no poslijepodne u slabljenju. Od ponedjeljka umjeren sjeverozapadnjak, zatim i jugozapadnjak. I dalje vrlo toplo.



Prema trenutnim proračunima do vikenda u većini će krajeva prevladavati sunčano, u unutrašnjosti i vruće. Jedino na sjevernom Jadranu i u gorskom području može biti malo kiše.