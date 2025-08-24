FOTO Vučić najavio paket "čudesnih" mjera, pred kamere iznio košare pune proizvoda: Novinari ga ismijavali

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je novi paket "čudesnih" ekonomski mjera za poboljšanje životnog standarda građana, no ovoga puta nije prošlo bez gafa.

Naime, Vučić se pojavio pred medijima s košarama proizvoda čije bi cijene trebale biti niže. Nakon što su mu se novinari krenuli smijati, Vučić ih je upozorio.

"Ne smeta mi ako vam nešto bude smiješno iz Šolakovih medija, ali molim vas da pokažete osnovno poštovanje na mjestu gdje se nalazite", rekao je Vučić.

Srbijanski predsjednik je najavio uredbu kojom će se trgovačke marže od sljedećeg tjedna ograničiti na 20 posto, a sada su u najvećim lancima do 45,2 posto, te da će u sljedećem razdoblju do kraja godine uslijediti sveobuhvatne mjere za poboljšanje životnog standarda.

Aleksandar Vučić je predstavio novi paket mjera - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

"Ovo su strašne i čudesne mjere koje će povećati ukupnu potrošnju, a to će puno značiti za obične ljude, siromašnije ljude", rekao je Vučić, a prenosi Nova.rs.

Mjere će uključivati promjenu propisa o provedbi i osiguranju, popuste za električnu energije za niz potrošača i niže cijene goriva.

Tijekom konferencije najavio je smanjenje kamatnih stopa na gotovinske, potrošačke i stambene kredite.

Kazao je kako za građane s primanjima do 100.000 dinara (853 eura) kamata na gotovinske kredite ne smije prijeći 7,5 posto. Poštanska štedionica kamate će spustiti na 5,99 posto, a maksimalna kamata kod drugih banaka bit će 7,50 posto.

Najavio je i da će sredinom rujna biti predstavljen drugi dio ekonomski mjera, što će koristiti milijunima građana.

Aleksandar Vučić je predstavio novi paket mjera - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

"Uvjeren sam da ovim mjerama pokazujemo koliko nam je stalo do građana Srbije, da bolje žive, da pokazujemo brigu za njih", rekao je Vučić.

Također je najavio i da će kroz 20 do 30 dana željeznička pruga Beograd-Subotica biti puštena u promet.

Reuters podsjeća da je inflacija u Srbiji narasla na 4,9 posto u srpnju, dok Narodna Banka Srbije cilja na tri posto.