Vikend donosi buru i oblake, evo kakvo će vrijeme biti idući tjedan: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Relativno je mirna situacija nad Europom. Zavladalo je jedno veće područje povišenog tlaka zraka koje uobičajeno donosi stabilne prilike. Ipak, u noći sa subote na nedjelju će se sjevernije od Hrvatske premještati jedna hladna fronta koja će u nedjelju već stići do Crnog mora.

Njezin ćemo utjecaj najviše primijetiti po jačanju bure na obali, ali i prolaznom naoblačenju uz malo kiše u unutrašnjosti. I ona će padati već noćas.

A u nedjelju jutro će biti oblačniji dio dana. Uz umjerenu naoblaku, a prolazno će biti i pretežno oblačno. Pri tome koja kap kiše može još pasti u Posavini i Lici, u ranim jutarnjim satima. Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na obali zapuhati umjerena, a pod Velebitom i jak bura, no ona neće dugo trajati. Već će do podneva oslabjeti. Jutro će u unutrašnjosti biti pomalo svježe, s najnižom temperaturom oko 13. A na Jadranu ugodnije, od 20 do 23.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj već će se prije podneva razvedravati, tako da će poslijepodne biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti većinom slab, samo povremeno i umjeren, sjeveroistočni i istočni. Bit će malo svježije nego danas, ali ugodno, uz najvišu dnevnu temperaturu između 22 i 24 Celzijeva stupnja.

I na istoku zemlje, u Slavoniji, Baranji i Srijemu, nakon oblačnijeg jutra, nebo će se ubrzo razvedravati. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar. A dnevna temperatura i ovdje će biti od 22 do 24.

U Istri, Primorju i na Kvarneru pretežno sunčano, uglavnom samo uz malo oblaka. Bura će poslijepodne oslabjeti i onda će nakratko zapuhati maestral, a navečer ponovno bura, ali slabija nego ujutro. Temperatura će danju biti oko 26. U Gorskom kotaru i Lici djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni. A najviša temperatura od 20 do 22.

U Dalmaciji će drugi dio dana biti sunčaniji, uz manje oblaka nego ujutro. Ali ipak, sredinom dana i rano poslijepodne može biti kratkotrajnih lokalnih pljuskova, ponajprije u unutrašnjosti te na krajnjem jugu. Bura će i ovdje oslabjeti i zapuhat će slab do umjeren maestral. Pri tome će biti vrlo toplo, uz najvišu temperaturu na obali oko 28, a u unutrašnjosti oko 25 Celzijevih stupnjeva.

U nedjelju ujutro, zbog umjerene do jake bure, neće biti najugodnije za kupanje, međutim, ona će oko podneva oslabjeti tako da će drugi dio dana biti povoljniji. More se malo ohladilo, no i dalje je na većini obale ugodno, između 22 i 25. Najhladnije je kod Crikvenice.

UV indeks u nedjelju će biti umjeren do visok. Na nebu ćemo imati nešto oblaka, osobito u prvom dijelu dana, no ne treba podcijeniti sunčevo zračenje u ovo doba godine. Moguće je dobiti opekline i kad imamo više oblaka.

Novi tjedan na kopnu počinje sunčanim i sve toplijim vremenom. Povremeno će biti male do umjerene naoblake. Temperatura će rasti, pa ćemo danju ponovno imati ljetne vrijednosti, od 25 do 30, dok će se noću moći ugodno spavati, jer će se temperatura spuštati ispod 15 Celzijevih stupnjeva.

I na Jadranu sunčani i vrlo topli dani, pa i pomalo vrući. Pri tome postoji mala vjerojatnost za kišu, uglavnom za kraće pljuskove u unutrašnjosti Dalmacije. Što se tiče vjetra, izmjenjivat će se noćni burin i dnevni maestral. A onda će u srijedu navečer zapuhati jugo. Temperatura će uglavnom biti oko 21 noću i rano ujutro te oko 29 poslijepodne.

U svakom slučaju, pred nama je jedan većinom miran tjedan. Većinom će biti sunčano. Kiša će padati rijetko, najvjerojatnija je tek za vikend, ali i to se još može promijeniti s obzirom na to da govorimo o prognozi za sedam dana. A ono što je sigurno jest da će ponovno zatopliti. U većini Hrvatske temperatura će biti iznad 25, a nerijetko i oko 30 stupnjeva, osobito od utorka do četvrtka.