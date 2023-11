Približava nam se atmosferski poremećaj: Prognozu donosi meteorolog Ivan Čačić

U četvrtak će iznad naših krajeva prevladavati polje vedrine što je tek zatišje pred novu promjenu vremena u petak. Prve naznake ove promjene u četvrtak će se ogledati u jačanju juga na Jadranu i sve više oblaka navečer u najzapadnijim predjelima.

U petak će već u prvom dijelu dana cijelu zemlju zahvatiti ovaj atmosferski poremećaj koji će nam donijeti kišne oblake i zamjetno hladniji zrak. Za vikend očekujemo prolaznu stabilizaciju vremena, a zatim nove oborine.

U četvrtak ujutro prevladavat će sunčano. U unutrašnjosti će biti hladno, vjetar slab pa će ponegdje biti magle, a moguć je i slab mraz. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, a na otvorenom moru sjevernog dijela zapuhat će jugo. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, na Jadranu od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj posvuda će prevladavati sunčano. Navečer postupan porast naoblake. U drugom dijelu dana zapuhat će ponegdje umjeren vjetar s juga. Najviša temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. Poslijepodne i navečer ponegdje će i ovdje zapuhati umjeren vjetar i to s juga i jugoistoka. Temperatura 14 ili 15 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu kasno poslijepodne i navečer sa zapada porast naoblake, a zatim ponegdje kiša i to uglavnom u Gorskom Kotaru, na Kvarneru i širem riječkom području. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, a na moru i oštro i jugo koje će prema kraju dana sve više jačati. Najviša temperatura od 12 do 15, a na moru od 15 do 19 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uz postupan porast naoblake, a u noći na petak ponegdje kiša. Zapuhat će jugo koje će jačati prema kraju dana. Temperatura od 18 do 20 stupnjeva.

U petak u unutrašnjosti promjenljivo oblačno mjestimice s kišom. Za vikend sunčanije, ali i svježije. U petak će zapuhati umjeren i jak jugozapadnjak. Vjetar će već poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i sjeverac, a već u nedjelju i oslabjeti. Temperatura zraka za vikend osjetno niža pa ujutro može biti mraza.

Na Jadranu u petak jače naoblačenje, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Za vikend i ovdje sunčanije, ali i osjetno svježije. U petak prijepodne umjeren i jak jugozapadnjak i jugo koji će poslijepodne okretati na sjeverozapadnjak i buru koja će u subotu ponegdje imati i olujne udare, a u nedjelju posve oslabiti.

U prvoj polovici slijedećeg tjedna očekujemo nove oborine koje osobito u utorak i srijedu ponegdje mogu biti i obilne. U gorskom području valja računati i na snijeg.

