VIDEO Izvanredna situacija na Islandu, 800 potresa dnevno, pucaju kuće i ceste: "Postali smo beskućnici u jednoj minuti"

Vulkan Fagradalsfjall na poluotoku Reykjanes prijeti erupcijom, a islandski Meteorološki ured kaže da je vjerojatnost vulkanske erupcije velika i da bi se mogla dogoditi u bilo kojem trenutku sljedećih dana.

"Vrijeme je napokon isteklo. Možemo se početi pripremati za sljedećih stotinu godina erupcija na Reykjanesu", rekao je Edward W. Marshall, istraživač s Nordijskog vulkanološkog centra Sveučilišta Island, piše Daily Mail.

Regiju je od ponoći zatreslo više od 800 novih potresa, a stručnjaci upozoravaju da se magma diže sve bliže zemljinoj površini što potiče strahove od skore vulkanske erupcije.

Oni kojima je bilo dopušteno da se vrate u svoje kuće po neke stvari, sada su dobili naredbu za evakuaciju zbog izmjerene visoke razine sumporovog dioksida što je još jedan pokazatelj skorašnje erupcije.

Društvenim mrežama šire se prizori razorenih kuća i rascpjepa na cestama.

⚡️Icelands volcano about to erupt



Large crack opens up in the town center of Grindavik, Iceland.



Thorvaldur Thordarson, professor of volcanology at the University of Iceland, warns:#iceland pic.twitter.com/KbYU2hjE8B