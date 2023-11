Ministrica progovorila o nezakonitom premještanju svinja i poručila: "Mislim da su svi njihovi navodi krivi"

Upravo je u tijeku saborska rasprava o povjerenju ministrici poljoprivrede Mariji Vučković. Uživo iz Hrvatskog sabora javio se reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Mi smo u srijedu imali razgovor o više tema. Svakako je prva tema bila afrička svinjska kuga, suzbijanje bolesti i naravno otvaranje razgovora o oporavku nakon što se bolest suzbije. Zatim smo isto razgovarali o problemima koji tište poljoprivrednike", rekla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

"Zahvalila bi Hrvatskoj poljoprivrednoj komori na konstruktivnoj raspravi, naravno da se raspravljalo kao i uvijek o Zakonu o zemljištu. Mi smo Vlada i ministarstvo koje je uložilo značajne napore kako bi doista krenuli na natječaj, kako bi diskrecijski prostor prestao postojati. Zato smo i dali prijedlog s bodovanjem po uzoru na sistem s europskim fondovima. To ima i svoje druge strane, ima i nezadovoljnike", dodala je.

Oporba tvrdi da ne vidi napore i navodi da je Hrvatska puno rigoroznija nego što bi trebala biti po pitanju suzbijanja.

"Ne, što se tiče afričke svinjske kuge, mi smo imali dva različita oblika kritika. Jedne kritike su govorile da nismo dovoljno restriktivni, da nismo dovoljno brzi, da smo u određenom krugu trebali sve svinje eutanazirati neovisno o uvjetima, držanjima i kliničkoj slici", objasnila je Vučković.

"Druga kritika dolazi od toga da smo previše restriktivni. Ne nismo, mi smo onakvi, po meni, kakvi smo trebali biti, socijalno i ekonomski osjetljivi, ali i isto tako znajući da je broj jedan suzbiti bolest jer su njezine socijalne i ekonomske posljedice velike, ugroza po hrvatsku prehrambenu sigurnost s obzirom na lokaciju između Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije je velika.

Isto tako smo osmislili i niz različitih vrsti potpora koja najprije polazi od nadoknade direktnih troškova eutanazije, odnosi se na sve bez obzira na određene razlike koje su primjetne među posjednicima. Zatim, na indirektne troškove. Evo počela su zaprimanja i takvih zahtjeva, a onda prelazimo na obnovu potencijala i nove farme", nastavila je.

Je li to njezin argument protiv oporbe koja traži njezin opoziv, ministrica je odgovorila: "Ja mislim da su svi njihovi navodi krivi i mislim da ćemo to uspjeti i dokazati."

Nezakonito premještanje svinja

"Nije to teorija zavjere, dakle mi ne bismo ju ni spominjali da nisu već u tom trenutku postojale kaznene prijave. Ja sam na pitanje jesam li ja nešto prijavila odgovorila da nisam dežurni prijavitelj, ali to nije značilo da nije prijavljeno, nego su to napravili oni koji to trebaju napraviti, koji su uočili takve radnje. Bilo je nezakonitog premještanja. Mislim na državni inspektorat, on je to i potvrdio medijima", istaknula je ministrica.

"U kaznenoj prijavi se navodi i tko su počinitelji kaznenog djela. Riječ je bila o premještanju iz Andrijaševaca u Cernu. U tom trenutku ste u Andrijaševcima imali žarište, a u Cerni prilično mirnu situaciju s obzirom da je gotovo dva mjeseca u tom trenutku Cerna bila bez pojave svinjske kuge. Nakon toga se svinjska kuga ponovo proširila Cernom, to su činjenice koje proizlaze iz kaznene prijave", ispričala je.

