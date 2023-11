Sunce i/ili kiša? Meteorolog Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima

U srijedu tijekom u noći i jutra naše će krajeve zahvatiti atmosferski poremećaj koji će se vrlo brzo premještati na jugoistok Balkanskog poluotoka. Novi izraženiji prodor sa zamjetno vlažnijim i svježijim zrakom očekujemo u petak. Za vikend prolazna stabilizacija vremena, a zatim nove oborine.



U srijedu tijekom noći i jutra u većini će krajeva prevladavati oblačno s kišom. Već se prijepodne u središnjim i istočnim predjelima te na sjevernom Jadranu očekuje razvedravanje, dok će u gorskom području i, osobito u Dalmaciji još povremeno biti kiše.

Mjestimice će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak koji u Podravini i Baranji povremeno može biti i jak. Na Sjevernom dijelu Jadrana vjetar umjeren i jak u okretanju na sjeverozapadnjak, dok će na južnom još biti jakog juga. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj većinom djelomice sunčano i uglavnom suho. Na sjevernom dijelu vjetar još povremeno umjeren. Najviša temperatura od 16 do 18 stupnjeva.



Poslijepodne u istočnim predjelima djelomice sunčano i uglavnom suho. U Podravini i Baranji još će povremeno puhati umjeren i jak sjeverozapadnjak koji će prema večeri postupno oslabjeti. Temperatura od 15 do 17 stupnjeva.



Poslijepodne na Sjevernom Jadranu pretežno, a u gorskom području većinom djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će umjeren, a na Jadranu povremeno i jak sjeverozapadnjak. Vjetar će navečer duž obale okrenuti na buru, podno Velebita i s jakim udarima. Najviša temperatura od 14 do 17, a na Jadranu od 17 do 19 stupnjeva.



U Dalmaciji na sjevernom dijelu barem djelomice sunčano, a u zaleđu i na južnom dijelu do večeri još dosta promjenljivo povremeno s kišom. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak, najprije na sjevernom dijelu, a zatim i na južnom. Potkraj dana vjetar će duž obale okrenuti na buru. Temperatura od 17 do 21 stupnja.

U unutrašnjosti u četvrtak i subotu pretežno sunčano. U petak prolazno jače naoblačenje s kišom i zamjetnim padom temperature zraka. Vjetar u četvrtak većinom slab. U petak prolazno umjeren jugozapadnjak koji će zatim okrenuti na sjeverni smjer i još pojačati, osobito na sjeveroistoku zemlje. Temperatura u padu.



I na Jadranu u četvrtak i subotu pretežno sunčano, a u petak kiša, pljuskovi i grmljavina, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar u četvrtak slab. U petak će zapuhati umjereno i jako jugo, a u subotu jaka, na udare i olujna bura. Temperatura zraka u postupnom padu.



Za vikend posvuda će prevladavati sunčano, no hladnije, osobito u subotu kad će na Jadranu puhati jaka na udare i olujna bura.

