Još jedan vjetrovit, ali relativno topao dan bio je u srijedu u velikom dijelu Hrvatske. Daleko je to od prave zimske hladnoće i prevrtljivosti veljače. Primjerice, u ovo vrijeme prije 10 godina, u Slavoniji smo mjerili temperaturu od -26 stupnjeva! Dnevnik Nove TV donosi kakvo će vrijeme biti u ostatku tjedna.

Ciklona koja nam je donijela današnju jaku buru te nešto kiše početkom tjedna, nastavlja odmicati na jugoistok, dok s jugozapada jača ovo polje anticiklone. Tako je tlak zraka danas porastao za pet do 10 hektopaskala, a noćas će rasti još toliko. To znači većinom stabilnost.

Tako će u četvrtak ujutro u većini zemlje biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Nešto više oblaka samo u središnjoj Hrvatskoj gdje lokalno onda može pasti i malo kiše, prema sredini dana. Na kopnu će puhati većinom slab vjetar, samo u Slavoniji umjeren sjeverozapadnjak. U Dalmaciji umjerena do jaka bura i tramontana, dok će na sjevernom Jadranu već Okretati na slabo jugo. Jutro će općenito biti malo hladnije, od -5 do -1, a na obali od dva do šest.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj umjereno, kasnije i pretežno oblačno, ali suho. Puhat će slab jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura između šest i osam Celzijevih stupnjeva, dakle ipak malo svježije nego u srijedu.

I u Slavoniji u četvrtak poslijepodne više oblaka nego ujutro, no i dalje će to biti barem djelomice, a na istoku i pretežno sunčano. Vjetar će polako slabjeti i Okretati sa sjeverozapadnog na zapadni i jugozapadni. Temperatura od sedam do devet.

U Istri, na Kvarneru te u gorju djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Puhat će slabo do umjereno jugo. Temperatura na obali oko 12, a u gorju od šest do osam.

U Dalmaciji i drugi dio dana sunčan, samo uz malo oblaka. Bura će slabjeti i postupno Okretati na slabo jugo, prvo na sjeveru. Bit će ugodno - temperatura zraka od 10 do 13 stupnjeva.

Kraj tjedna na kopnu nešto oblačniji. U subotu će pasti i malo prolazne, mjestimične kiše. Vjetar će biti većinom slab. Temperatura ujutro oko nula stupnjeva, osim u subotu kad će biti toplije, a danju oko iznadprosječnih 10.

I na obali oblačnije, pa će povremeno biti kiše - u petak na sjevernom Jadranu, a u subotu i u Dalmaciji. U petak će puhati jugo, u subotu umjerena do jaka bura. U nedjelju ponovno sunčanije, a i bura će tad oslabjeti.

Dakle, dani vikenda promjenjivi, lokalno i povremeno uz kišu, pri čemu samo u Rijeci može pasti nešto veća količina! Slično kao i prošli tjedan, više sunca imat ćemo u nedjelju nego u subotu, a uz to temperatura ostaje kako mi meteorolozi volimo reći iznadprosječna!

