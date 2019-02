U subotu su izmjerene rekordne brzine bure, a šteta koju je prouzrokovala mogla se vidjeti na svakom koraku. Tijekom nedjelje će prevladavati vedro vrijeme, osobito u prvom dijelu dana. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a duž Jadrana još uvijek jaka bura s olujnim udarima. Neće biti snažna kao subotnja, ali olujnih udara još uvijek može biti.

Nedjeljno će jutro biti prilično hladno, u unutrašnjosti uz temperaturu od -8 do -4 stupnja, a na Jadranu od -1 do tri stupnja. Osjećaj hladnoće dodatno će naglasiti vjetar, zbog čega se potrebno toplo obući.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti nešto umjerene naoblake, no većim će dijelom dana ipak prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko četiri do pet stupnjeva.

Slično će vrijeme, samo malo hladnije, biti i u Slavoniji. Ondje će biti pretežno sunčano, s umjerenom naoblakom i temperaturom od oko tri stupnja.

Većim dijelom vedro bit će i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru će puhati nešto slabija bura, no i dalje će biti barem umjerena do jaka. To znači da udari mogu biti i olujne jačine. Temperatura će iznositi između šest i 10 stupnjeva, a u gorju će biti i hladnije: većinom između nule i tri stupnja.

U Dalmaciji će prevladavati vedro vrijeme. Bit će sunčano, uz umjerenu i jaku buru koja može osobito u prvom dijelu dana na mahove biti olujna. Temperatura će iznositi oko pet stupnjeva u zaleđu te desetak stupnjeva na obali i otocima.

U prvoj polovici sljedećeg tjedna u kopnenim nas predjelima očekuje djelomice sunčano vrijeme, a uz promjenjivu naoblaku u središnjim i gorskim krajevima moguće su i slabe oborine. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a postupno će ponovno biti i toplije.

Na Jadranu će u narednim danima biti djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, u ponedjeljak s olujnim udarima, dok će u utorak prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. I na moru će temperatura u idućem tjednu postupno rasti.

