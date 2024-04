Iza naleta topline, slijedi promjena vremena, idući tjedan u višem gorju moguć i snijeg

U četvrtak će posvuda jačati greben anticiklone koja će do slijedećeg tjedna zadržavati frontalne sustave daleko na zapadu i sjeveru kontinenta.

Za vikend, anticiklona će početi slabiti, a s juga će u naše krajeve ponovno stizati vrlo topao zrak. No, iza ovog naleta topline - slijedi zamjetna promjena vremena. Početkom tjedna prema Alpama očekujemo premještanje atmosferskih fronti s vlažnim i zamjetno hladnijim zrakom što će u utorak zahvatiti i našu zemlju.

U četvrtak u noći i ujutro u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje još može pasti malo kiše, dok će Jadranu prevladavati sunčano. U većem dijelu unutrašnjosti promjenljivo oblačno, ponegdje uz umjeren vjetar sjevernih smjerova. Na Jadranu većinom umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima pa je u Velebitskom kanalu cijeli dan na snazi crveni meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj sve manje oblaka i sve više sunca, osobito poslijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Najviša temperatura od 21 do 23 stupnja.

U istočnim predjelima djelomice sunčano s više sunčana vremena poslijepodne. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 23 do 25 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj postupno kidanje naoblake, osobito poslijepodne kad će biti sve dužih sunčanih razdoblja. Na Jadranu pretežno sunčano. Puhat će mjestimice umjeren, u višem gorju i jak sjeveroistočnjak. Na Jadranu bura, uglavnom prijepodne umjerena i jaka, podno Velebita još ponegdje uz olujne udare. Poslijepodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 18, na Jadranu od 21 do 24 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano i iznimno toplo. Mjestimice umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Temperatura će ponegdje doseći i do najviših 28 stupnjeva.

Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i ponovno iznadprosječno toplo. Sunčano i iznimno toplo do kraja će tjedna prevladavati i na Jadranu gdje će još u petak podno Velebita puhati jaka bura. Za vikend će vjetar oslabjeti, osobito u nedjelju kad je ponegdje moguća i kratkotrajna magla.

Po svemu sudeći, još u ponedjeljak suho uz dosta sunca i topline, a u utorak jače naoblačenje s oborinama, ponegdje i izraženijim te zamjetnim padom temperature s kojom u višem gorju može pasti i malo snijega.

