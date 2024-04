Plenković ne želi o prepisci Butković i Rimac, ali ima poruku za Milanovića: "Mora odgovoriti na pitanja"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković sudjelovao je na sastanku između HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera, Hrvatske stranke umirovljenika. Poručio je kako se veseli suradnji s umirovljenicima te zahvalio dosadašnjim predstavnicima umirovljenika s kojima je HDZ surađivao, Silvanu Hrelji i Višnji Fortuni. Uvjeren je da će umirovljenici imati svog predstavnika u Saboru.

Na pitanje o tužbi Rusije protiv europskih država zbog sankcija, Plenković kaže da će Hrvatska imati pravni tim i konzultirati se s drugim članicama.

Potom je komentirao predsjednika Zoran Milanovića i njegovo navođenje ministara u Vladi, ukoliko bude premijer.

"Ako nije naveo žene, to me ne čudi s obzirom na njegovo mizogino ponašanje, što je sve izgovorio ustavnim stračnjakinjama, novinarkama i politčarkama".

O koncepciji Vlade nacionalnog spasa kaže da je to simpatična ideja.

"Hrvatskoj sigurno treba vlada nacionalnog spasa koju će predvoditi čovjek koji krši Ustav, čovjek koji nas je htio odgurnuti u ruski zagrljaj. Imao je sve krive odabire. Čovjek koji bi htio predvoditi čudnovatu koaliciju u kojoj ljudi koji podržavaju Možemo, a ovaj tu hoće i Domovinski pokret. Onda ovi iz Možemo! moraju znati da ako podržavaju kršitelja Ustava podržavaju i deratifikaciju Istanbulske konvencije. Ili ovi iz Domovinskog pokreta moraju znati da onda podržavaju uvršatavanje pobačaja u Ustav.

Imamo potpuno izvrnutu tezu čovjeka kojeg sam izravno pobijedio na izborima za Hrvatski sabor bez da je uopće čestitao na tome i otada živi u nekom svom kompleksu koji ispoljava svaki dan i na svaki moću način. Prepoučujem mu da odgovori je li trgovao utjecajem. Ne bavimo se kršiteljem Ustava nego abicijama za bolju Hrvatsku", poručuje Plenković.

"Nije ništa učinio u vanjskoj politici, nego je samo naštetio. Što se tiče imena koja je Milanović danas spomenuo kao ministre u svojoj potencijalnoj vladi, Plenković kaže da će ti ljudi izgubiti i savjetnička mjesta koja imaju trenutno".

Novinari su ga pitali i o sučeljavanju: "Dva puta sam pobijeio Milanovića koji je otišao u političku mirovinu pa se vratio lažno se predstavljajući kao politčki normalan.

Tribina HDZ-a - 2 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Važna poruka biračima na desnom spektru, da ne troše svoj glas za nekog tko će ga ponovno dati Milanoviću i biti, kao što su i ranije, odbačeni. Što se mene tiče, mogao je dati ostavku i pošteno ući u političku utakmicu pa bi bilo i sučeljavanja. Ovako su sami sebe diskvalificirali.

A ovaj bivši predsjednik SDP-a, možda još formalno, on je abdicirao i mene su doveli u situaciju da se nemam s kim sučeljavati. Jedino ako da ostavku, ali i to je kasno za kršitelja Ustava. On mora odgovoriti na pitanja koja mu je Butković postavio, je li trgovao utjecajem.

Potom su ga pitali o porukama koje je Butković razmjenjivao s Josipom Rimac. Za to pak kaže da su to pitanja za druga tijela.

Tribina HDZ-a - 1 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Na pitanje ne znači li to onda da je i Milanovićevo navodno trgovanje utjecajem pitanje za druga tijela kaže kako nije isto. "Velika je razlika, ogromna, nebo i zemlja", kaže premijer, a javlja N1.