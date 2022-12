Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima, u vremenskoj prognozi u Dnevniku Nove TV otkrio je meteorolog Darijo Brzoja.

Nastavlja se, za ovo doba godine, u prvom redu - toplo vrijeme. U petak će zbog premještanja doline i skupa s njom jedne određene količine vlažnog zraka kod nas biti nešto kiše, no potom će vrijeme u većini krajeva za vikend biti povoljnije i više suho. Po koja kap kiše, svih dana bit će moguća jedino u gorju i na sjevernom Jadranu.

Novi dan nosi nam promjenjivo oblačno i povremeno kišovito vrijeme. U petak malo kiše bit će moguće gotovo posvuda na području naše zemlje, no ona obilnija izgledna je tek u Gorskom kotaru gdje bi se tijekom dana lokalno moglo nakupiti i pedesetak litara kiše po četvornom metru.

Dakako, tu i tamo, provirivat će i sunce. Puhat će uglavnom slab do umjeren, u gorju na mahove jak jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti između 5 i 9, a na moru najčešće desetak do 13 stupnjeva.

I poslijepodne ponegdje u središnjoj Hrvatskoj može biti malo kiše. Nebo promjenjivo oblačno, a moguće je da bude i sunčanih razdoblja. Uz jugozapadnjak, temperatura ide i do 14 stupnjeva.

Relativno toplo bit će i u Slavoniji i Baranji. Možda stupanj manje nego na zapadu, no sve skupa daleko je to od zimske hladnoće. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, sunčana razdoblja izmjenjivat će se onim oblačnijima za kojih i ovdje u petak povremeno može biti malo kiše.

Vrijeme na Jadranu

Najviše oblaka očekuje se na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Na ovom području i idućih dana bit će šansi za po koju kap kiše, jedino je u petak, prije svega u Gorskom kotaru moguća i obilnija oborina.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo, a u gorju može biti i jakih udara. Neobično toplo za kraj prosinca, desetak stupnjeva u gorskom području i gotovo 15 na sjevernom Jadranu.

VIDEO Zlokobna ledena oluja paralizirala je grad, raste broj poginulih: ''Ovo je Božić kakvom se nitko nije nadao niti ga očekivao"

I u Dalmaciji će se u petak izmjenjivati sunce i oblaci. Kiša je izglednija na sjeveru i krajnjem jugu, no barem malo može je biti i drugdje. Puhat će slabo i umjereno jugo, a temperatura će biti oko 15, čak 16 stupnjeva. Malo manje u zaleđu.

Prognoza za tri dana

Vikend, pa tako i Silvestrovo i prve dane Nove godine obilježit će iznadprosječno toplo vrijeme. Očekuje se promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, jugozapadnjak i po koju kap kiše u gorskim krajevima.

Drugdje bi pak trebalo biti suho. Ni u Silvestarskoj noći temperatura se ne bi trebala spuštati ispod 6, 7 stupnjeva, što znači da će vrijeme biti ugodno i na samom dočeku Nove, i nadamo se bolje godine.

Kao u gorju, tako i na sjevernom Jadranu svih ovih dana može biti po malo kiše. Doista malo i zanemarivo. Sunčanih razdoblja bit će više u Dalmaciji, poglavito južnije.

Kakvo je radno vrijeme trgovina za Silvestrovo i Novu godinu? Provjerite kad i gdje možete u kupovinu

Puhat će slabo i umjereno jugo, a temperatura će i ovdje biti za doba godine neuobičajeno visoka. Barem petnaestak stupnjeva. A nimalo hladno ne očekuje se niti noću.

Do kad će potrajati ova toplina? Pa, čini se, barem do sredine sljedećeg tjedna. A potom bi vrijeme trebalo biti barem malo primjerenije dobu godine. No ni dalje, barem u ovom trenutku to ne izgleda baš pretjerano hladno.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.