Prognostičar Dnevnika Nove TV otkiva kada možemo očekivati bar malo sunca

Zanimljiva je sinoptička slika Europe. Naše je područje između dva utjecaja – anticiklona daleko na sjeveroistoku čiji ogranak doseže do Hrvatske, i odgovoran je za maglu u unutrašnjosti. S druge strane, na zapadu prolaze frontalni sustavi, oni stvaraju manje ciklone u Sredozemlju koje pak donose oblake i kišu na Jadran. Slično će biti i u srijedu.

Ujutro na kopnu sivo, tmurno i hladno, uz niske oblake i maglu. Temperatura će biti oko 1 Celzijev stupanj.

Na Jadranu promjenjivo oblačno. U Dalmaciji će puhati umjereno do jako jugo i levant. Lokalno će biti pljuskova i grmljavine, osobito na južnim otocima. Na sjevernom Jadranu bura, i znatno je manja mogućnost za malo kiše. Temperatura između 9 i 12.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj ostaje oblačno, uz niske oblake. Povremeno može biti i malo slabe rosulje, osobito sredinom dana. Maksimalna temperatura uglavnom do 3 ili 4 Celzijeva stupnja, tako da ostaje i dalje svježe.

Oblačno će ostati poslijepodne i u Slavoniji. Jedino su u Baranji i Srijemu moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar će biti vrlo slab, samo na krajnjem istoku slab do umjeren, a temperatura će rasti do vrijednosti između 3 i 6.

U Istri, Primorju i na Kvarneru – promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice može pasti malo kratkotrajne kiše. Puhat će slaba do umjerena bura. A temperatura će biti između 12 i 14.

U Lici i Gorskom kotaru cijeli dan ostaje oblačno. Jutarnja magla u nekim će se krajevima dulje zadržavati, osobito u kotlinama. Temperatura poslijepodne uglavnom od 3 do 6 stupnjeva.

U Dalmaciji će u drugom dijelu dana biti više sunčanih razdoblja nego ujutro te manje kiše i pljuskova. Ipak, oni se NE mogu potpuno isključiti, i dalje će ih biti lokalno, ponajprije na jugu. Puhat će umjereno do jako jugo i levant, s time da prolazno može biti i bure. Najviša temperatura između 13 i 15.

Tri dana kopno

I druga polovina tjedna na kopnu će biti oblačna. S time da će kiša biti malo češća pojava, a u višem gorju opet je moguć i snijeg, osobito u petak!

Vjetar će većinom puhati slabo, samo u SlAvoniji povremeno i umjereno. Temperatura će blago rasti, ali ostaje još uvijek svježe, ujutro oko 3, a poslijepodne od 5 do 7. Tek u subotu malo toplije.

Tri dana more

Na Jadranu promjenjivo oblačno, ovdje će biti i sunčanih razdoblja. Povremeno će padati kiša, češće u DAlmaciji gdje u četvrtak lokalno može biti obilna. Vjetar će okrenuti na umjerenu buru i tramontanu. U subotu, sveti Nikola, pojačanje bure na umjerenu do jaku, ali zato i više sunca. Temperatura uglAvnom ostaje od 10 do 15.

Sljedeća tri dana u cijeloj zemlji još ostaje dosta oblačno. Povremeno uz kišu, češće na obali, ali u četvrtak i petak malo će padati i u unutrašnjosti. Zatim će za vikend na Jadranu biti sunčanih razdoblja, dok se na kopnu nastavlja tmurno i oblačno vrijeme.