Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje je tijekom noći zahvatilo sjeverni Jadran i gorske krajeve, do jutra se proširilo na Dalmaciju, a potom i na ostatak zemlje. Jako i olujno jugo na sjevernom i srednjem dijelu će oslabjeti i tijekom dana okrenuti na jugozapadnjak. Temperatura će u unutrašnjosti iznositi od osam do 13, dok će duž Jadrana biti od sedam na sjeveru do 14 stupnjeva na jugu.

Kiše i pljuskova u središnjoj Hrvatskoj će biti i poslijepodne, a prema kraju dana, počevši od zapada, slijedi smirivanje i razvedravanje. Svakako će biti svježije nego jučer, uz temperaturu od 13 do 15 stupnjeva.

U Slavoniji će temperatura porasti malo više, no prema kraju dana će isto znatno osvježiti. Kiša i lokalni pljuskovi ondje će padati sve do večeri.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu već će od sredine dana oborina slabjeti, nakon čega će se i naoblaka kidati. No, prije toga bi u najvišim predjelima moglo pasti čak i malo snijega. Jugo će na moru oslabjeti, prolazno će zapuhati zapadnjak, a potom i jugozapadnjak. Nakon kiše će biti dosta svježije: u gorju će temperatura iznositi desetak stupnjeva, navečer i manje, dok će na Jadranu biti između 12 i 15 stupnjeva.

U Dalmaciji će se cijeli dan zadržati kišovito vrijeme. Uz pljuskove i grmljavinu, postoji mogućnost i obilnije kiše. Puhat će jako i olujno jugo, a temperatura će iznositi oko 15 stupnjeva.

U subotu će se vrijeme u kopnenoj Hrvatskoj prolazno stabilizirati, nakon čega ponovno slijedi barem nekoliko promjenjivih dana. Već od nedjelje može pasti malo kiše ili pokoji pljusak, no zasad ne izgleda da će to biti neke velike količine. Nakon osvježenja, tijekom vikenda će biti toplije.

Slično vrijedi će biti i na Jadranu. U subotu će doći do prolaznog proljepšanja, a potom mjestimične kiše. Jugo će okrenuti na sjeverozapadnjak, koji će u ponedjeljak još i pojačati. Promjenjivo proljetno vrijeme nastavit će se i tijekom idućeg tjedna.

