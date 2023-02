Svakim danom oko tri minute produlji nam se svijetli dio dana. Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana, otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Sigurno ste već primijetili, iza posla nije više mrak, sunce ovih dana zalazi oko 17 i 20, a izlazi već oko 7 sati ujutro. Tako smo od početka godine dobili više od sat i pol sunčeve svjetlosti, a do kraja veljače tome dodajemo još 40-ak minuta, od čega 20 ide ujutro, a 20-ak poslijepodne. Mnogima je to već znak nadolazećeg proljeća, iako ugriza zime još može biti.



To se sigurno neće dogoditi idućih nekoliko dana, hladne će do kraja tjedna biti jedino noći i jutra. U srijedu u početku na kopnu očekujemo od -4 do -1, a na moru od 3 do 8 stupnjeva. Pritom će prevladavati sunčano, na moru često i potpuno vedro. U unutrašnjosti lokalno može biti magle, prije svega u središnjoj Hrvatskoj, po kotlinama gorske, te prema istoku uz Savu, Dravu i Dunav. Ponegdje na kopnu dio prijepodneva moguća je i niska naoblaka. Mirno, dok će na Jadranu mjestimice puhati slaba do umjerena bura: prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.



Veći dio poslijepodneva u kopnenim krajevima će prevladavati sunčano. Bez vjetra, uz 10-ak stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.



I u Slavoniji i Baranji u srijedu uglavnom sunčano. Isto bez značajnijeg vjetra uz temperaturu najčešće od 9 do 11 stupnjeva.



Mnogo sunca, čak i malo toplije očekuje gorske krajeve, a sjeverni Jadran i gotovo potpuno vedro vrijeme. Ujutro bura: kasnije će puhati sjeverozapadnjak i zapadnjak koji će prema večeri gotovo u potpunosti i oslabjeti. A bez vjetra u noćim satima onda mjestimice može biti magle, poglavito uz zapadnu obalu Istre. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 9 do 12, a na moru između 13 i 16 stupnjeva.



I u Dalmaciji će u srijedu prevladavati vedro. Kao i na sjevernom dijelu, ujutro ponegdje umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Očekuje se oko 15, 16, lokalno i 17 stupnjeva. Još jednom na Jadranu prilično ugodan dan.



Stižemo i do druge polovice tjedna. Vrijeme leti, već smo i u drugoj polovici veljače. U četvrtak će biti prilično mirno, u unutrašnjosti je izgledna jutarnja magla, lokalno i niski oblaci, možda se ponegdje i dulje zadrže. Potom barem djelomice sunčano. Od petka promjenjivije, uz jugozapadnjak, svakako i sunčana razdoblja, te osjetno toplije. Tako će i u kopnenim krajevima za vikend biti 15ak stupnjeva.



Na Jadranu u četvrtak ujutro lokalno može biti magle, poglavito uz zapadnu obalu Istre. Potom će prevladavati sunčano, a nakon mirne noći zapuhat će jugo. Prvo u Dalmaciji, uz obalu. Petak je već promjenjiviji, na Jadranu i u predjelima uz Jadran ima šansi i za vrlo malo kiše. Uz jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i u Lici te unutrašnjosti Dalmacije kiša je moguća i u subotu. No rijetko. Temperatura se ili neće značajnije mijenjati ili će biti mrvicu viša. Na moru zato ugodno i idućih dana.



Vikend ukupno gledajući bit će promjenjiv i razmjerno topao. Svakako uz sunčana razdoblja, ali vrijeme po jugu. Kiše će uglavnom biti u predjelima uz Jadran, dok je u nedjelju navečer već moguća posvuda. Jedna brza promjena vremena predviđa se, upravo na tom prijelazu u sljedeći tjedan.

