I u utorak će biti sunčano no brzo će kiša, prognozu vremena donosi Nikola Vikić Topić.

U ponedjeljak navečer će se sjevernije od nas premještati jedna oslabljena fronta koja na kopno donosi malo kiše i susnježice, osobito u Slavoniju i Podravinu, iza 22 sata, dok će na obali u noći zapuhati bura.

Ta fronta će brzo proći dalje na istok, a u utorak ponovno jača polje visokog tlaka zraka, jedna prostrana anticiklona koja velikom dijelu Europe donosi sunce.

Tako će u Slavoniji i na Jadranu već od jutra biti pretežno sunčano, dok će u središnjim i gorskim krajevima još biti promjenjivo oblačno, rano ujutro uz malo kiše, susnježice, a u višim dijelovima i snijega. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u Slavoniji umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura će biti od -4 do 0, a na obali od 5 do 9.

Već će se tijekom prijepodneva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj razvedravati, pa će poslijepodne biti sunčano i relativno toplo, s najvišom temperaturom oko 7 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će pretežno vedro, tek uz malo oblaka. Sjeverozapadni vjetar će u drugom dijelu dana polako slabjeti no svejedno će se činiti hladno, hladnije od ovih 5, 6 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu sunčano, a razvedravat će se i u gorskim predjelima. Puhat će slaba do umjerena bura. Temperatura na obali oko 13, a u gorju oko 4.

U Dalmaciji i u drugom dijelu dana pretežno vedro, uz umjerenu lokalno i jaku buru. Najviša temperatura od 11 do 15, u unutrašnjosti oko 10, no posvuda će se činiti svježije zbog bure.

Srijeda još sunčana

U srijedu sunčano, ujutro s maglom. U četvrtak jače naoblačenje s kišom. Uz zahladnjenje kiša će u gorju prijeći u snijeg koji je prema kraju dana moguć i ponegdje u nizinama. U petak promjenjivo i vjetrovitije, ponegdje uz još malo snijega. Jutra će biti hladna, s temperaturom ispod nule, a danju oko 5 stupnjeva.

I na obali u srijedu sunčano. U četvrtak naoblačenje uz kišu. Zatim prestanak oborina i razvedravanje, pa će u petak ponovno biti sunčano. U srijedu ujutro umjerena bura, zatim jačanje juga koje će u četvrtak puhati umjereno do jako, a u petak ponovno jaka bura koja donosi više sunca.

Dakle, još dva sunčana dana su pred nama, a onda pred vikend jedno pogoršanje, uz malo kiše i snijega te juga pa bure.

