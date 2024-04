VIDEO (Ne)običan prizor usred metropole: Kad divlja svinja šeće Zagrebom...

U trku Branimirovom ulicom u Zagrebu u petak je zabilježena divlja svinja. Na ljude se nije previše obazirala, a čitatelj DNEVNIK-hr-a snimio ju je kako se kreće, valjda nekim svojim poslom.



Kojim to, jer kojega bi posla imala divlja svinja usred grada, pitaju se neki. I ne samo u Zagrebu, naime, Dnevnik Nove TV i DNEVNIK.hr već godinama izvještavaju o tome kako su divlje svinje postale svakodnevica i po drugim hrvatskim gradovima - Puli, Rijeci, Slavonskome Brodu... a nije to ni samo hrvatski problem, šeću one i drugim europskim gradovima - Berlinom, Rimom...



No, ima onih koji to vole koristiti u političkoj borbi pa je tako šef HDZ-a Andrej Plenković u jednom od istupa u Saboru poručio Sandri Benčić iz Možemo! da je Zagreb postao promenada za divlje svinje.

Pročitajte i ovo građani u panici VIDEO Divlje svinje haraju Zagrebom, građani se dosjetili rješenju



Ljudi su ti koji su sve većom gradnjom ušli u njihova staništa, a one traže svoje mjesto pod suncem i hranu, pri čemu ne treba smetnuti s uma ni klimatske promjene, objasnili su već nebrojeno puta veterinari i lovci, ne umanjujući problem.



O divljim svinjama koje su bez pretjerana straha pretrčavale cestu i prije koji dan opet baš u Dubravi, pisao je i 24sata.

Pročitajte i ovo Veliki problem Krdo divljih svinja tumara ulicama istarskih gradova: Pokušalo ih se otjerati na razne načine, ali to nije upalilo



U urbanom području Grada Zagreba, objašnjava se na stranicama Grada, divlje svinje su povremena vrsta divljači koja dnevno migrira prema lako dostupnim izvorima hrane i vode u urbanom prostoru, najčešće u razdoblju ljeto-jesen, a u sušnom razdoblju dodatni razlog može biti i pristup izvorima vode (Maksimirska jezera, Jarun, obala rijeke Save, potoci).

Građanima se preporučuje da ako zamijete divlje svinje ili drugu divljač da joj ne prilaze, te da je ni u kojem slučaju ne tjeraju, da ostanu staloženi, a ako su s kućnim ljubimcima da ih stave na povodac i da se smireno udalje s mjesta viđenja ili susreta s divljači.

Svaku informaciju o susretu ili viđenju divljači, kao i dodatne informacije o postupanju s divljači i štetama od divljači u urbanim dijelovima Grada Zagreba može se dobiti u Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba na telefone: 01/2008-354 ili 091/6045-506, e-mail: info@dumovec.hr ili zastita.divljaci@zoo.hr.