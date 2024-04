Kakva će biti najavljena promjena vremena? Što sve možemo očekivati donosi meteorolog Ivan Čačić

U noći s ponedjeljak na utorak će se preko Alpa prebaciti frontalni poremećaj s vrlo vlažnim i zamjetno hladnijim zrakom, zbog čega će seu utorak na sjevernom Jadranu razviti ovaj ciklonalni vrtlog koji će se sporo premještati prema jugoistoku kontinenta. Ovaj će poremećaj u višim slojevima atmosfere pratiti izražena ciklonalna aktivnost s vrlo hladnim zrakom što će utjecati na vrijeme i do slijedećeg tjedna.



Tijekom noći i jutra sa sjevera će doći jače naoblačenje s kišom što će se od sredine utorka prema večeri proširiti na cijelu zemlju. Ujutro će u unutrašnjosti puhati umjeren i jak, na sjevernom Jadranu ponegdje i olujan jugozapadnjak, a u Dalmaciji jako do olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Pročitajte i ovo Planirajte kupovinu Detaljno radno vrijeme trgovina i šoping-centara na dan izbora



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj umjereno i pretežno oblačno i vjetrovito povremeno s kišom, a od sredine dana ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Zapuhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak s kojim će osjetno zahladiti pa je u višem gorju moguća susnježica i snijeg. Najviša temperatura prije zahladnjenja od 19 do 22 stupnja.



U istočnim predjelima poslijepodne i navečer naoblačenje s kišom, ponegdje i izraženijim pljuskovima i grmljavinom. I ovdje će zapuhati umjeren i jak sjeveroistočnjak i sjeverac pa će isto tako biti upaljen žuti meteoalarm. Najviša temperatura od 23 do 27, a navečer u osjetnom padu.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu osobito od sredine dana kiša, ponegdje izraženi pljuskovi i grmljavina. Navečer i u noći u gorskom području mjestimice susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. U gorju će zapuhati umjeren i jak sjeveroistočnjak.

Na Jadranu umjereno i jako jugo poslijepodne će okrenuti na jaku i olujnu buru zbog čega će u Kvarnerskom zaljevu na snazi biti crveni meteoalarm. Najviša temperatura prije zahladnjenja od 17 do 22, zatim u osjetnom padu, osobito u gorju.



U Dalmaciji poslijepodne i osobito navečer kiša, te pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjereno i jako jugo. Temperatura od 20 do 24 stupnja, navečer u osjetnom padu.

Pročitajte i ovo Roditelji, provjerite Utorak će biti malo drukčiji dan za neke školarce: Zbog izbora Ministarstvo poslalo upute ravnateljima škola

Vremenske prilike do sredine tjedna

U srijedu oblačno s kišom, a u gorskom području susnježicom i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača. U četvrtak promjenljivo mjestimice s kišom, a u petak djelomice sunčano. Posvuda osjetno hladnije.



Na Jadranu promjenljivo oblačno s kišom, u srijedu i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjerena, u petak i jaka bura i sjeverozapadnjak. I ovdje osjetno svježije.



Na dan izbora, dakle, posvuda zamjetno hladnije povremeno s kišom, a u gorskom području povremeno snijeg.