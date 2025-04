U petak će vrijeme još biti pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka. Ono će u subotu oslabjeti, a prema nama će se sa sjevera premještati frontalni poremećaj s hladnim arktičkim zrakom koji će nas zahvatiti potkraj subote i u nedjelju.



U petak ujutro i prijepodne djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Jedino u unutrašnjosti, zbog slabe visinske ciklone, ponegdje može biti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, a na Jadranu umjerena, podno Velebita još tijekom noći i jutra jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 9, na Jadranu od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 16 do 18 stupnjeva.



U istočnim predjelima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Jedino prema istoku može biti ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren, a temperatura oko 16 ili 17 stupnjeva



U Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne vjetar većinom slab do umjeren. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 12 do 15, a na Jadranu 18 ili 19 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Jedino u unutrašnjosti i na jugu poslijepodne može biti pokojeg pljuska. Vjetar većinom umjeren, a temperatura od 18 do 20 stupnjeva.



U unutrašnjosti u prvom dijelu subote pretežno sunčano i još malo toplije. Poslijepodne sa sjevera postupno naoblačenje, a navečer i u noći naglo će zapuhati jak na udare i olujan sjeverac i sjeveroistočnjak, ponegdje uz malo kiše. U nedjelju promjenjivo, vjetrovito i osjetno hladnije ponegdje uz mogućnost i za malo snijega što će se zadržati i u ponedjeljak kad ujutro može biti i slabog mraza.



Na Jadranu u subotu pretežno sunčano u noći i ujutro uz slabu do umjerenu buru, a zatim umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. U noći na nedjelju naglo će zapuhati jaka, na udare i olujna bura. U nedjelju promjenjivo, vrlo vjetrovito i osjetno hladnije. Uglavnom u Dalmaciji mjestimice kiša. U ponedjeljak pretežno sunčano i dalje uz jaku, na udare olujnu buru.



U većem subote, dakle, pretežno sunčano i zamjetno toplije. Prema kraju dana sa sjevera naoblačenje uz jak, na udare i olujan sjeverac, na Jadranu i olujnu buru. Zatim posvuda osjetno hladnije i vrlo vjetrovito ponegdje i uz malo oborine.