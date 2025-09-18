Prosvjednici na Markovom trgu traže prekid projekta s izraelskom tvrtkom: "To je podupiranje genocida u Gazi"

Aktivisti pozivaju na hitan prekid suradnje s izraelskom tvrtkom s kojom je, kako tvrde, hrvatska Vlada dogovorila dva projekta vezana uz obnovljive izvore energije.

Tvrtku smatraju problematičnom jer je zadužena za izraelske projekte obnovljive energije na okupiranim teritorijima. Također optužuju Vladu da takvim dogovorima izravno podupire genocid u Gazi.

"Osim što znamo što međunarodno pravo nalaže i pravo Europske unije nalaže da se ne smije stupati u trgovinske odnose s onima koji krše ljudska prava, a to eksplicitno stoji i u trgovinskom sporazumu između EU i Izraela, o čijoj se suspenziji trenutno raspravlja. Unatoč svemu tome, Hrvatska i dalje ne posustaje u dogovorima s Izraelom", upozorava Marija Mileta iz Zelene akcije.

