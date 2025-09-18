Prosvjednici na Markovom trgu traže prekid projekta s izraelskom tvrtkom: "To je podupiranje genocida u Gazi"

Tvrtku smatraju problematičnom jer je zadužena za izraelske projekte obnovljive energije na okupiranim teritorijima. Također optužuju Vladu da takvim dogovorima izravno podupire genocid u Gazi.
"Osim što znamo što međunarodno pravo nalaže i pravo Europske unije nalaže da se ne smije stupati u trgovinske odnose s onima koji krše ljudska prava, a to eksplicitno stoji i u trgovinskom sporazumu između EU i Izraela, o čijoj se suspenziji trenutno raspravlja. Unatoč svemu tome, Hrvatska i dalje ne posustaje u dogovorima s Izraelom", upozorava Marija Mileta iz Zelene akcije.