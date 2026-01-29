Država će sufinancirati ugradnju dizala u zgradama: Ove uvjete morate ispuniti

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela programe kojima će država sufinancirati ugradnju dizala i uređaja za olakšan pristup slabo pokretnih osoba u postojećim zgradama, kao i uređenje pročelja zgrada u kulturno-povijesnim jezgrama ili koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro.

Država će sufinancirati trećinu ukupnih troškova ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade s najmanje tri kata ili manje ako u njoj živi osoba s invaliditetom, a programom se predviđa i mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju.

Zajednica suvlasnika bit će dužna osigurati ostatak novčanih sredstava do pune vrijednosti ukupnih troškova, a programom, koji operativno provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, uspostavlja se transparentan sustav bodovanja i objava liste prvenstva.

U program uređenja pročelja - 100 zgrada godišnje

"Prema našim procjenama, preko 250.000 je višestambenih zgrada, ali u naš program može ući oko 15.000 takvih zgrada", naglasio je resorni ministar Branko Bačić dodavši da će javni poziv biti objavljen u ožujku.

Za sufinanciranje i poticanje ugradnje dizala i uređaja u državnom proračunu je planirao dva milijuna eura za ovu i tri milijuna eura za iduću godinu.

Vlada je usvojila i program uređenja pročelja za postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade u kulturno-povijesnim jezgrama ili su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, a prema kojem će u sufinanciranju po 50 posto sudjelovati i država i lokalne jedinice do najviše 300.000 eura za jednu zgradu dok zajednica suvlasnika podmiruje ostatak troška.

Ministarstvo objavljuje javni poziv prema zajednici suvlasnika, a za donošenje odluke o uređenju pročelja potrebna je natpolovična većina suvlasnika. Jedinice lokalne samouprave koje planiraju sudjelovati moraju obavijestiti Ministarstvo prostornoga uređenja do 1. ožujka tekuće godine.

Programom je planirano uređenje oko 100 zgrada godišnje, a za što je u državnom proračunu osigurano tri milijuna eura te dodatna četiri milijuna eura za iduću godinu.