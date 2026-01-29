Tomašević komentirao doček rukometaša, evo što je rekao o mogućnosti da im zapjeva Thompson

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević čestitao je hrvatskim rukometašima na plasmanu u polufinale Europskog prvenstva, a na pitanje hoće li na dočeku pjevati Marko Perković Thompson ako to zatraže igrači, rekao je da u ''ovom trenutku ne želi davati političke komentare''.

''Prije svega, velike čestitke hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na pobjedi protiv Mađarske. Ono što mogu reći jest da je započela komunikacija s Hrvatskim rukometnim savezom oko dočeka, ali neću ništa više reći u ovom trenutku. Sutra protiv Njemačke želim rukometašima da pobijede i da nadmaše prošlogodišnji uspjeh na Svjetskom prvenstvu'', rekao je Tomašević na konferenciji za medije u Gradskoj skupštini.

Na dočeku rukometaša lani je, na zahtjev igrača, pjevao Marko Perković Thompson, koji je potom održao veliki koncert na Hipodromu i koncert u zagrebačkoj Areni.

Međutim, zbog uzvikivanja pozdrava ''Za dom spremni'' na početku pjesme ''Bojne Čavoglave'' Gradska je skupština donijela zaključak prema kojemu gradski prostori i površine više neće biti dostupni za događaje na kojima se promiče ili odobrava bilo koji oblik nacionalne, vjerske ili rasne mržnje, u što je izričito uključeno uzvikivanje spomenutog pozdrava.

''Političke komentare ne mislim davati, nisam ih davao ni za vrijeme trajanja Europskog prvenstva, pa ne namjeravam ni sada'', kazao je Tomašević na ponovljeni upit novinara.

Prije njega SDP-ova zastupnica Sara Medved kazala je da Thompson neće dobiti dozvolu za nastup na glavnom gradskom trgu.

''Odluka Skupštine se ne odnosi samo na prostore poput Arene nego na sve prostore i površine za koje Grad mora dati dozvolu, a za nastup Thompsona dozvolu neće dati'', poručila je.

''Mi smo ti koji komuniciramo s HRS-om. O svim detaljima, kada budu poznati, obavijestit ćemo javnost'', odgovorio je gradonačelnik.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić ustvrdio je da bi u fokusu trebao biti uspjeh rukometaša, a ne spomenuti pjevač.

''Ne znam kome je to u interesu i zašto se to radi. Odluka o korištenju prostora i javnih površina kojim upravlja Grad je vrlo jasna. Ako rukometaši osvoje medalju, Grad će zajedno HRS-om dogovoriti na koji će način doček biti organiziran. Volio bih da se ne stavljaju u fokus osobe koje s uspjehom rukometaša nemaju apsolutno nikakve veze'', kazao je Mišić.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet osvrnuo se na tržnicu Vrapče, čija je izgradnja završena prošle godine, ali unutarnji prostori i dalje su prazni

''Tržnica Vrapče je naslijeđeni projekt. No, uspostavilo se da ima određenih manjkavosti, da lokali nisu sasvim funkcionalni. Nabava za nove radove je u tijeku i računamo da ćemo početkom svibnja imati izvođače, a do kraja ljeta trebali bismo imati potpuno funkcionalnu tržnicu. Nakon toga nadam se da će svi lokali biti zakupljeni'', rekao je Korlaet.