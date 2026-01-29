Ministar obrane: "Bolje mir jer ako krenemo mi, mogli bi im slomiti zube"

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade Ivan Anušić u intervjuu je govorio o vojnom roku, modernizaciji Hrvatske vojske, NATO-u, odnosu sa Zoranom Milanovićem, Ukrajini te ostalim aktualnim temama.

U emisiji Novi dan na N1 televiziji, Anušić je rekao da je odaziv ročnika na vojni rok više nego odličan, a da se očekuje da će prvi ročnici u vojarne ući 9. ožujka.

"Oni će u dva mjeseca naučiti temeljne sposobnosti i vještine vojnika strijelca, a hoće li se odlučiti nakon toga na profesionalni ugovor s Hrvatskom vojskom i specijalizacijom, to je njihova odluka. U dva mjeseca će naučiti rukovanje naoružanjem, vještine preživljavanja, pomaganja drugima u ugrozi, vještine bavljenja dronovima i upravljanje dronovima, učit će se i iskusit će vojnički način života u smislu discipline, prehrane, bavljenja sportom. Naučit će stvari koje mogu koristiti u svakodnevnom životu, stvari s kojima se nisu susreli, bit će im zanimljivo. Očekujemo da će i dio njih ostati u Oružanim snagama kao profesionalci", navodi Ivan Anušić.

Oružane snage RH

Voditelju Hrvoju Krešiću ispričao je i kako je on ušao u vojsku.

"Bio sam još mlađi nego oni, 17 godina. Ulazak u vojsku je bilo silom prilika. Prvi sam se put susreo s naoružanjem, borbenim djelovanjem, preskočio sam obuku, nismo ju imali i odmah smo otišli tamo gdje se išlo 1991. Da sam imao vojnu obuku i da su moji suborci imali obuku siguran sam da bi neki bili danas s nama, ta obuka spašava živote, živu glavu onoga tko to prođe. Definitivno bi ta obuka bila idealna, nismo ju imali, ali smo vrlo brzo naučili na teži način", rekao je.

Anušić kaže i da je stanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske puno bolje nego što je bilo i nastavit će se kretati u tom smjeru do spremnosti od 100 posto. Zadovoljan je što je Vlada odlučila modernizirati Oružane snage i smatra da okolnosti to zahtijevaju. "Godina 2030. je zadnji rok kada ćemo biti u potpunosti opremljeni novom tehnologijom, naoružanjem i spremni za bilo koji izazov koji prijeti Hrvatskoj".

Osvrnuo se i na popularnost političara u javnosti te novu anketu Crobarometra prema kojoj je on drugi najpopularniji političar u Hrvatskoj : "Ne doživljavam popularnost kao ozbiljnu kategoriju karakterizacije ili opisa nekog političara. Trebalo bi napraviti anketu o vjerodostojnosti pa bi to izgledalo drugačije".

Anušić kaže da s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem komunicira po potrebi.

"Naši kabineti su stalno u komunikaciji kada govorimo o određenim dokumentima koje predsjednik supotpisuje i mora odobriti. Vidimo se po protokolima i to je to. Najavio je obilazak Rafalea i mora zapovjednik vidjeti što mu vojska radi, ipak je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga", kaže Anušić.

Situacija u NATO-u

U nastavku se osvrnuo na situaciju u NATO-u. "To je ogledalo generalno geopolitike koje se događaju i izvan NATO-a. Amerika je ključan saveznik NATO-a i bez Amerike NATO nije isti, do sada je to tako bilo. Amerika je najjača vojna sila i nositelji su NATO snage. Trump je najavio da očekuje da NATO članice izdvajaju više. Mi smo kao članice na dva, tri, četiri posto..."

Anušić smatra da će se problemi oko Grenlanda riješiti i da će se NATO održati.

"Mi smo jedna od manjih članica, ali smo bitni zbog geopolitičkog položaja, pozicije, iskustva u Domovinskom ratu. Raspad NATO-a se neće dogoditi i Amerika ostaje članica. Hoće li se neki odnosi mijenjati unutar NATO-a, to je istina i Europa će morati puno ozbiljnije shvatiti okolnosti u kojima se nalazi i početi jačati Europu kao zajednicu", smatra ministar obrane.

Anušić dodaje da živimo u vremenu u kojem se razvija obrambena industrija i da je to prilika Hrvatske, ali i Europe: "Možemo razvijati granu ekonomije koja je profitabilna i ima prostora za jačanje i širenje."

"Europa militarizacijom i obranom neće učiniti ništa izvan toga što se zove obrana. Ne treba se toga bojati. Europa je započela sa sustavom koji će zaštiti Europu. Da je Ukrajina pala u ruke Rusije, danas bi rat bio puno bliže nego što je sada. Ukrajina igra ulogu Vukovara 1991. u Hrvatskoj. Vukovar je tri mjeseca zadržao srpsku, jugoslavensku vojsku, polomio im je zube, oslabio ih je. Ukrajina to čini u ime cijele Europe, drži Ruse daleko. Dala je četiri godine Europi da se pripremi. Nema bojazni od nekontroliranog sukoba. Da ne bi došlo do sukoba trebamo biti dovoljno jaki. Bolje mir jer ako krenemo mi mogli bi im slomiti zube kao što smo činili u povijesti", kazao je Anušić.