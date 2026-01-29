Kaos na granicama: Božinović istaknuo da se na problem i prije upozoravalo

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je, komentirajući višednevnu prijevozničku blokadu graničnih prijelaza prema šengenskom prostoru, kako je Vlada RH i ranije upozoravala na taj problem te da će zagovarati da se čim prije pronađe rješenje.

"To je nešto što je MUP već upozoravao i tražio da se na vozače kamiona primijene izuzeća koja vrijede na području šengena za pilote i vlakovođe. Međutim, na svim tim radnim sastancima koji su održani prije uvođenja sustava Entry/Exit ostali smo prilično usamljeni među europskim strukturama", kazao je Božinović.

Ministar je rekao da je u lipnju prošle godine pisao Europskoj komisiji ukazujući na taj potencijalni problem, predviđajući pritom "da bi moglo doći do ovoga čemu ovih dana svjedočimo".

Govoreći o problemu na graničnim prijelazima, Božinović je kazao da su vozači dosad imali pravo koristiti 90 dana unutar 180 dana, no to je, prema njegovim riječima, bilo nemoguće provjeravati zbog toga što bi onda granični službenik trebao uzeti kalkulator i brojati po putovnici broj dana provedenih u Europskoj uniji.

"S novim sustavom sve je automatizirano i sve se odmah vidi. Poznato mi je da se kontaktiraju europske institucije, ne samo iz Hrvatske. Mi ćemo zagovarati da se nađe neko rješenje jer ovakva situacija zasigurno nije dobra", dodao je.

Blokada graničnih prijelaza, osobito onih prema Hrvatskoj odnosno šengenu, izazvana je prosvjedima prijevoznika sa Zapadnog Balkana protiv novog EU sustava Entry/Exit. (EES). Prijevoznici upozoravaju da ih tretiraju kao turiste, što uzrokuje višemilijunske gubitke zbog dugih čekanja i najavljuju nastavak blokada.

Budući da je blokada aktualizirala i dugogodišnji problem kolone kroz Tovarnik novinare je zanimalo što ministarstva poduzimaju kako bi se riješio taj problem.

"Te gužve su dobrim dijelom razlogom ograničenih kapaciteta graničnih prijelaza, ali s druge strane. Na našim graničnim prijelazima ima dosta linija kroz koje vozači mogu prijeći. Inače je to problem u BiH u kojoj su ceste prema graničnim prijelazima uske pa možete imati i 30 graničnih prijelaza, ali je problem kako do njih doći, pogotovo ako se radi o dvosmjernim magistralnim cestama, što je to uglavnom slučaju u BiH", pojasnio je.

Božinović: Sastanak EPS-a u Zagrebu je priznanje HDZ-u i Plenkoviću

Božinović je istaknuo da je Hrvatska gradila granične prijelaze upravo imajući u vidu da će nam trebati veći broj prijelaznih točaka. "Spremni smo primiti i više vozila, međutim ne možemo regulirati i imati utjecaja na ono što se zbiva negdje drugdje", nadodao je, naglasivši kako će se infrastrukturni problem u Tovarniku riješiti.

Govoreći o sutrašnjem neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPS) u Zagrebu, Božinović je rekao da sve što radi HDZ čini to zbog Hrvatske.

"Ovaj skup je susret više od 20 lidera zemalja, europskih institucija i stranaka. Ne bi bilo loše kada bi netko drugi mogao nešto slično učiniti u Hrvatskoj, ali to na sreću postoji stranka i vlada koja na tome radi intenzivno. Ovo je priznanje HDZ-u i Andreju Plenkoviću u njegovoj 10. godini mandata", rekao je.

"To samo govori da je političko povjerenje prema HDZ-u unutar europskih institucija i da smo sigurna i organizirana zemlja, što pokazujemo svaki dan", naglasio je.

Božinović je najavio kako je HDZ za okupljanje europskih pučana u Zagrebu pripremio zajedničku izjavu o demografskoj obnovi, što je strateški imperativ za Europu, kao i da će biti govora o tome kako će se EPS postaviti prema ekonomskim, političkim i socijalnim pitanjima u tekućoj godini.

Ministar je komentirao i akciju privođenja osumnjičenih dilera droge, među kojima je i jedan policajac.

"Naravno da to nije dobro, ali je istovremeno potvrda da, ukoliko se neki policijski službenik ogriješi o zakon, postoje policijski službenici koji će to otkriti. Mi smo u tom segmentu institucija koja najviše čisti svoje redove od kukolja", rekao je.