Pred premijerom Andrejem Plenkovićem bogat je dan. Nakon sjednice Nacionalnog vijeća za uvođenje eura održava se i redovita tjedna sjednica Vlade, a zatim premijer putuje u Solin i na Hvar.

''Vlada je u ponedjeljak urgirala i zahvaljujući našim intervencijama stabilizirali smo cijene dizela i benzina. Pratimo stanje na tržištu i sukladno tome reagiramo'', istaknuo je premijer Andrej Plenković u uvodnom govoru na početku sjednice Vlade uoči koje je predsjedavao 16. sjednicom Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj.

''Moramo obuzdavati inflatorne pritiske i istodobno osigurati gospodarski rast''

''Vidjeli smo da je inflacija 12,1 posto za lipanj, projekcije HNB-a je da bi nakon ljeta trebalo doći do smanjenja, ovo je isključivo uzrokovano vanjskim zbivanjima - to su posljedice globalne krize izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu. Mi ćemo nastaviti s našim mjerama, moramo obuzdavati inflatorne pritiske i istodobno osigurati gospodarski rast, to je glavna zadaća Vlade'', poručio je Plenković.



''Spremamo se za zimske mjesece. Imamo dostatne količine kako bismo osigurali opskrbu plinom u Hrvatskoj, a podzemno skladište plina Okoli puni se prema planu, a za što je odgovoran HEP, popunjenost je 45 posto te je dinamika punjenja takva da bi do 1. listopada skladište trebalo biti zapunjeno 90 posto'', kazao je premijer.

''Angažirali smo HEP, održali smo razgovore s predstavnicima energetskih kompanija, važno je i da na sebe preuzmu dio tereta i učine nas pravim regionalnim čvorištima za energetska pitanja'', naglasio je Plenković.

Komentirajući prijedlog europskog plana kojim bi se od država članica EU-a tražilo da ove zime troše 15 posto manje plina kazao je da je ''riječ o orijentiru za raspravu i vrlo dobrom dokumentu. U hrvatski plan intervencija o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom već je uvršten veći dio predloženih mjera, a tijekom ljeta taj će plan biti i ažuriran te će vlada do kraja rujna imati spremne nove mjere''.

Plenković najavio veliko otvorenje Pelješkog mosta

''Pomno pratimo stanje na tržištu i Vlada će djelovati agilno, adaptibilno i donositi odluke tako da njihove posljedice budu najbolje za građane i gospodarstvo'', zaključio je Plenković, koji je najavio i veliku svečanost idućega tjedna.



''26. srpnja će biti veliko otvorenje Pelješkog mosta, svi su pozvani. Zaista je koincidiranje da u jednoj godini imamo i euro i Pelješac i Schengen i pregovore s OECD-om'', istaknuo je premijer.



Osvrnuo se i na jučerašnji sastanak predstavnika Vlade s predstavnicima Zajednice županije, Udruge gradova i Zajednice općina, kojima su predstavljene odluke koje se tiču funkcionalnog povezivanja općina: ''Mislim da je taj koncept dobar. Ministri Ivan Malenica i Marko Primorac će imati dodatne konzultacije s vodstvima ovih organizacija''.

Jako je važno da se naprave iskoraci koji će omogućiti njihovo bolje funkcioniranje, a poticaji koje Vlada predviđa kako bi ohrabrila daljnje funkcionalno spajanje, a onda eventualno i stvarno spajanje, dosta su izdašni, ustvrdio je Plenković.



Upozorio je i da je ove godine snažna požarna sezona te da je razgovarao sa slovenskim premijerom te prema Sloveniji danas ide još jedan kanader HRZ-a: ''Vidite da susjedstvu pomažemo gasiti požare, gotovo na dnevnoj bazi letimo u BiH''.

''Uvođenje eura je iskorak i sidro koje nas čini otpornijima za sve krize''

''Hrvatska od svih članica Europske unije ima najeuriziranije društvo u eurozoni", istaknuo je Plenković dodavši da je uvođenje eura jedan od dva strateška cilja dublje europske integracije: ''Ovaj cilj smo ispunili u doista izazovnim okolnostima, sve te krize ugrožavaju normalan način poslovanja, utječu na socijalni standard naših građana i zato je važno da ovaj proces bude sidro stabilnosti''.



Tečaj je fiksiran i jedan euro će biti 7,53450 kune te od 5. rujna počinje obvezno dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama.

''Za gospodarstvo je uvođenje eura sidro koje nas čini otpornijima za sve krize. Za društvo je ovo važan iskorak. U cijelom ovom procesu učinili smo sve korake u potpunosti na vrijeme, sustavno, ozbiljno, strukturirano'', naglasio je Plenković, koji je na sjednici Vlade podsjetio da su tri agencije Hrvatskoj digle kreditni rejting.



Sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura - 3 Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vlada donijela odluku o objavi uvođenja eura

Vlada je kasnije na redovitoj sjednici, koja je bila i prva sjednica novog ministra financija Marka Primorca, donijela i odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj.



Više čitajte >> OVDJE.



''Hrvatsku očekuje niz izmjena zakona do uvođenja eura'', kazao je ranije Primorac i najavio da će ti zakoni biti usvojeni na sjednici Vlade 25. kolovoza, a zatim upućeni u saborsku proceduru.



'Bit će usvojen i Etički kodeks, a ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović istaknuo je da treba doprinijeti sigurnom okruženju za potrošače od neopravdanog dizanja cijena.

''Pozvao bih sve poslovne subjekte da se pridruže Etičkom kodeksu, istaknite logotip i slogan na vidljivo mjesto i tako pošaljite potrošačima poruku da ste vrijedni njihova povjerenja. Lista će biti javna, a sutra potpisujemo ugovore s organizacijama civilnog društva kako bismo pojačali nadzor nad subjektima u razdoblju koje je ispred nas'', najavio je Filipović.

Vlada je donijela i zaključak o prihvaćanju Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, kojim u suradnji s HNB-om i bankama želi građanima financijski olakšati troškove tog oblika zaduživanja i otplatu "minusa".



Sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura - 2 Foto: Patrik Macek/PIXSELL

''Cijene rastu, ali ne zbog uvođenja eura''

''Treba iskovati više od 420 milijuna komada kovanica, nabavlja se 350 milijuna novčanica i tu je u pitanju tržišni proces, kako bismo odmah počeli s opskrbom i novčanicama, a ne samo kovanicama'', kazao je guverner HNB-a Boris Vujčić dodavši da će prvo biti opskrbljene banke, zatim Fina i Hrvatska pošta te građani.



Potvrdio je da cijene rastu, ali je kazao da to nije zbog uvođenja eura te naglasio da već sada imamo koristi: ''Hrvatski kreditni rejting je podignut za dva stupnja, mi smo jedina zemlja kod koje se to dogodilo od početka rata u Ukrajini''.

Bankomati svako malo lete u zrak, ali ''minerima'' se lako može stati na kraj: Što rade banke i policija?

Opskrbite se gotovinom ili pripremite kartice: Prije Božića većina bankomata neće raditi



Na svim bankomatima, neovisno o tome čijoj banci pripadali, euri će se moći isplatiti bez posebne naknade između 15. prosinca i 15. siječnja, kazao je Vujčić: ''Bankomate treba prilagoditi za isplatu eura. Dio bankomata će do 31. prosinca, a pogotovo za vijeme božićnog šopinga biti opskrbljen za kunama. Većina bankomata će biti pripremljena za eure od 1. siječnja, ali će dio ostati s kunama. Od 15. siječnja očekujemo da svi bankomati imaju euro''.

Između 15. prosinca i 15. siječnja neće se naplaćivati naknade za korištenje bankomata druge banke za klijente banke, tako da će moći koristiti bilo koji bankomat što je važno za manje sredine gdje nema puno bankomata, istaknuo je guverner.



Sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura - 1 Foto: Patrik Macek/PIXSELL



Vlada je usvojila i odluku o određivanju službenog imena Pelješkog mosta, čije će veliko otvaranje biti idućega utorka 26. srpnja. Ime je, istaknuto je,''jednostavno i lako pamtljivo'', a ministar mora, prometa i infrastrukture te potpredsjednik Vlade Oleg Butković istaknuo je da je riječ o fascinantnoj građevini''.



Mislav Bago na tržnici i kod frizera - kako će u praksi izgledati zamjena kuna u eure te hoće li doći do zaokruživanja cijena na više? "Recesija je, katastrofa..."



Bliži se i obljetnica Oluje pa je Vlada donijela odluku o osnivanju Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza.



Plenković nakon sjednice Vlade kreće za Solin gdje će prisustvovati svečanom otvorenju Doma zdravlja i ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.



Stisnite zube i kliknite: Izračunali smo kolika će vam biti plaća u eurima, provjerite i koliko će dobivati čelnici države

Ipak se neće zvati most Pelješac: Otvorit će ga Rimčeva Nevera, poznati i ostali detalji velikog dana



Nakon Solina boravit će u dvodnevnom posjetu otoku Hvaru, a s njim će biti i ministar zdravstva Vili Beroš. Posjet otoku započet će u Gradu Hvaru, gdje će obići DVD Hvar i potom se sastati hvarskim gradonačelnikom Rikardom Novakom, a sutra ga čeka još jedno otvorenje, a riječ je o vanjskom vezu luke Sućuraj.