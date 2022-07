Prvi automobil koji će na svečanom otvorenju 26. srpnja oko 22 sata prijeći most koji se ipak neće zvati Pelješki.

Rimčeva Nevera, prva će otvoriti Pelješki most. Nevera će krenuti s jedne strane mosta, a auto trostrukog europskog prvaka Nike Pulića, s druge strane. Prolazit će kroz vatromet. Planiralo se i da se most pusti za pješake tijekom dana, ali to zbog pirotehnike koja će biti na sredini mosta neće biti moguće.

Nakon toga, prvi koji će službeno prijeći most bit će pripadnici prve i četvrte gardijske brigade - njih 40 na motorima. Svečanost će trajati sve do trenutka kada će uz Himnu slobodi krenuti vatromet i bakljada na brodicama ispod mosta, piše Jutarnji list.

Bit će nekoliko stotina uzvanika. Na otvaranje Pelješkog mosta pozvana je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, iako u Vladi još čekaju konačnu potvrdu njezinog dolaska. Zbog toga se ne može još ni utvrditi konačni protokol, uzvanici i govornici, ali iz Vlade poručuju da žele pozvati sve koji su radili na projektu Pelješkog mosta.

Kineski premijer Li Keqiang bi se trebao obratiti video-vezom, budući da je Pelješki most gradila kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC). Podjetimo, kineski premijer posjetio je gradilište 2019. kada je bio u službenom posjetu Hrvatskoj.

Planiraju se prijevozi minibusevima, a moći će se parkirati puno dalje od mosta zbog bojazni da bi mogle nastati prevelike gužve na mostu.

Odluka je pala - ipak Pelješki most

Most će se ipak zvati Pelješki, a ne most Pelješac, doznaje Jutarnji list. Pelješki most je bio samo radni naziv, a most će se službeno zvati Pelješki most. Prije samog otvorenja postavit će se nova tabla.

Mostom se i cestovnim putem povezuje cjelovit teritorij Republike Hrvatske, a Korčula, Pelješac i Dubrovnik postaju bliži nego ikada.

Tih 2404 metara dužine mosta i kilometri pristupnih cesta ostvaruju puno više od građevinskog pothvata. Hrvatska je tradicionalna cestovna turistička destinacija i brojni strani gosti, ali i domaći turisti, iskoristit će cestovni kontinuitet kako bi se uputili u nova iskustva, osobito Pelješca i Korčule.