Cijene rastu, ali ne zbog uvođenja eura, istaknuo je guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura te najavio da između 15. prosinca 2022. i 15. siječnja 2023. na bankomatima neće biti naknada.

''Uvođenje eura je iskorak i sidro koje nas čini otpornijima za sve krize'', istaknuo je, između ostalog, premijer Andrej Plenković na 16. sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj.



Vijeće je održano uoči redovite sjednice Vlade na kojoj će biti usvojena odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj.



Tečaj je fiksiran i jedan euro će biti 7,53450 kune te od 5. rujna počinje obvezno dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama.



''Već imamo koristi od eura''

''Treba iskovati više od 420 milijuna komada kovanica, nabavlja se 350 milijuna novčanica i tu je u pitanju tržišni proces, kako bismo odmah počeli s opskrbom i novčanicama, a ne samo kovanicama'', kazao je guverner HNB-a Boris Vujčić dodavši da će prvo biti opskrbljene banke, zatim Fina i Hrvatska pošta te građani.

Potvrdio je da cijene rastu, ali je kazao da to nije zbog uvođenja eura te naglasio da već sada imamo koristi: ''Hrvatski kreditni rejting je podignut za dva stupnja, mi smo jedina zemlja kod koje se to dogodilo od početka rata u Ukrajini''.



Na svim bankomatima, neovisno o tome čijoj banci pripadali, euri će se moći isplatiti bez posebne naknade između 15. prosinca i 15. siječnja, kazao je Vujčić: ''Bankomate treba prilagoditi za isplatu eura. Dio bankomata će do 31. prosinca, a pogotovo za vijeme božićnog šopinga biti opskrbljen za kunama. Većina bankomata će biti pripremljena za eure od 1. siječnja, ali će dio ostati s kunama. Od 15. siječnja očekujemo da svi bankomati imaju euro''.

Između 15. prosinca i 15. siječnja neće se naplaćivati naknade za korištenje bankomata druge banke za klijente banke, tako da će moći koristiti bilo koji bankomat što je važno za manje sredine gdje nema puno bankomata, istaknuo je guverner.