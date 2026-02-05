Vjetar je čupao stabla, nosio klupe i lomio dijelove rive. Gradonačenik: "Na prvu je to izgledalo jako strašno, ali..."

Nikud se u srijedu navečer nije moglo u Donjim Kaštelima. Plima i olujno jugo jutro nakon zadali su pune ruke posla Kaštelanima, a vatrogasci su zaprimili više od 200 poziva.

U četvrtak navečer su se more i vjetar u Kaštelima smirili, no sve su dežurne službe u stanju pripravnosti.

O nevremenu i sanaciji štete je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić razgovarala s gradonačelnikom Kaštela Denisom Ivanovićem.

"Nakon današnjeg obilaska terena mogu reći da štete nisu toliko velike, na prvu je to uistinu izgledalo jako strašno, ali kada se sve počistilo i kada su službe odradile svoj dio posla, vidjelo se da štete nisu toliko velike", rekao je Ivanović.

Kako kaže, dogodio se manji odron obale te se na nekim dijelovima odigao beton.

"Nama su se danas javile samo tri obitelji vezano uz naknadu štete. Danas smo obišli građane i pogledali njihove prostore. U konačnici, to je ovdje uobičajeno", nadodao je.

Upitan kada će se sanirati riva u Kaštel Novom, Ivanović je odgovorio da je krajem prosinca izdana građevinska dozvola te da će se za oko mjesec dana raspisati javna nabava za izgradnju. "Ja se nadam da ćemo početkom rujna napokon krenuti s tim".

Papić je upitala postoji li mogućnost da se do sanacije uvede vatrogasno rješenje, poput zida visine jednog metra duž rive, kako bi se spriječile ovakve stituacije, a Ivanović je poručio da to nije moguće jer je kažnjivo zadiranje u pomorsko dobro bez građevinske dozvole.

U idućim danima slijedi sanacija na oštećenim lokacijama. "Ako se još netko od građana javi, mi ćemo im pomoći", zaključio je.