nevrijeme u dalmaciji

Vjetar je čupao stabla, nosio klupe i lomio dijelove rive. Gradonačenik: "Na prvu je to izgledalo jako strašno, ali..."

05. veljače 2026.
Denis Ivanović
Denis Ivanović Foto: Dnevnik Nove TV
Iako su plavile rive diljem obale, iz Kaštela je stiglo više od 200 poziva u pomoć žurnim službama. Vatrogasci i dalje interveniraju, a proći će dani dok se riva u Kaštel Novom ne vrati u prvobitno stanje.
